Il coraggio di Macron e l’incoerenza dei leader europei e italiani sull’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 7 maggio 2024) I paragoni con il 1938 danno i brividi però ti costringono a farli. Oggi come allora i gruppi dirigenti dei paesi liberi stantuffano ragionamenti da cui non traggono le logiche conseguenze, arzigogolano di scenari invece di prendere decisioni, rinviano ad altra data la riunione decisiva. L’impressione è che si perda tempo in chiacchiere. Fanno eccezione Joe Biden, che ha strappato con le unghie e i denti i sessanta miliardi di dollari per l’Ucraina, ed Emmanuel, il solo ad aver posto la questione nei suoi giusti, diremmo obiettivi, termini: ora che la Russia si avvicina che facciamo? Possiamo discutere dell’ipotesi di un sostegno a Kijiv con i nostri uomini? Non c’è dubbio che il presidente francese, piaccia o no, sia stato capace di lanciare la sfida in assenza di manifestazioni di esistenza in vita da parte degli altri colleghi, e di ...