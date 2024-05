(Di martedì 7 maggio 2024) Le prime scintille erano arrivate giovedì in tribuna mentre i viola affrontavano il Bruges. È sulle poltroncine delche il patronCommisso e il sindaco Dario Nardella avevano parlato del futuro dello stadio. Senza trovarsi d’accordo. E ieri, a distanza di cinque giorni, Commisso ha spedito un missile terra-aria al sindaco durante la consueta intervista su Viola Channel. Il messaggio: se la Fiorentina perderà troppi soldi dall’affaire restyling, sarà costretta a tutelarsi inper far valere i propri diritti. "Il– ha detto Commisso – è un problema: è chiaro che per completare il progetto mancano ancora 100 milioni di euro". Poi ha rincarato: "Oltre alla grave mancanza della parte economica ci sono solo informazioni per la stagione 2024-2025 dove i posti saranno non più ...

Franchi, Rocco lancia l’ultimatum: "Pronti a tutelarci in ogni sede" - franchi, rocco lancia l’ultimatum: "Pronti a tutelarci in ogni sede" - Le prime scintille erano arrivate giovedì in tribuna mentre i viola affrontavano il Bruges. È sulle poltroncine del franchi che il patron rocco Commisso e il sindaco Dario Nardella avevano parlato del ...

Fiorentina, Commisso attacca Palazzo Vecchio: “Per il Franchi mancano 100 milioni. Tuteleremo i nostri diritti” - Fiorentina, Commisso attacca Palazzo Vecchio: “Per il franchi mancano 100 milioni. Tuteleremo i nostri diritti” - FIRENZE – rocco Commisso, sui canali della Fiorentina, parla poco della partita di mercoledì in Belgio, ma soprattutto spara a zero sul Comune di Firenze per il franchi. Sostiene che la società “farà ...

COMMISSO, Franchi un problema. Preoccupati per il futuro - COMMISSO, franchi un problema. Preoccupati per il futuro - Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it le parole del presidente della Fiorentina rocco Commisso che, prima di ripartire per gli Stati Uniti, è intervenuto ai ...