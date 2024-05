Controlli gratis in piazza - successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) È andata molto bene l’iniziativa “ll Cuore al centro“ andata in scena domenica scorsa inVittoria. Organizzata da Asst Lodi con la collaborazione della Croce Rossa e il contributo e patrocinio di molte associazioni locali, medico-sanitarie non, l’evento ha voluto evidenziare l’importanza della prevenzione nel campo della cardiologia. Oltre a divulgare su questo tema, dando informazioni e mostrando un video ad hoc, ma anche offrendo prestazioni mediche gratuite lì in loco. Chi era interessato veniva sottoposto ad un questionario, successivamente si faceva un controllo della pressione e del colesterolo. I dati risultanti da queste tre prove creavano un profilo di rischio ed, a seconda del profilo, ad un persona veniva fatto un elettrocardiogramma e successivamente un colloquio con il cardiologo. In tutto sono state fatte 600 prestazioni mediche (divise ...