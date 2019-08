Progetto dei Piccoli | così l’Unitalsi ospita gratuitamente le famiglie dei bambini

Energia : al via Progetto per il rispetto degli standard Ue dei prodotti elettrici : Al via il progetto europeo EEPLIANT3 per garantire che i prodotti elettrici introdotti sul mercato rispettino la normativa in materia di etichettatura ed ecodesign. L’obiettivo generale è quello di tutelare i consumatori e rafforzare la loro fiducia nelle politiche Ue sull’efficienza energetica. Finanziato dal programma Horizon 2020, il progetto EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products 3) coinvolge 28 partner di 21 Paesi e vede per ...