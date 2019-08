Crisi di governo | il giorno della verità | Conte sfida la Lega

Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel governo.?Salvini : manovra da 50 miliardi unica possibile : L’ex senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

Crisi di governo - il giorno di Conte in Senato : il premier affronta Salvini e la Lega. Dimissioni - sfiducia - il Colle : le ipotesi : Il giorno della verità per il governo gialloverde è arrivato. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “l’avvocato del popolo” scelto per non sContentare nessuno e finito a essere il leader capace di mettere d’accordo Lega e 5 stelle, si presenterà oggi in Senato alle 15 per le sue comunicazioni. Parlerà di fronte a quella platea di Senatori che solo qualche settimana fa aveva votato la fiducia al suo governo e ...

Il giorno della verità sulla Crisi di governo : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a Palazzo Chigi per annunciargli ...

Governo : in assemblea M5S c’è chi chiede di allargare team gestione Crisi (2) : (AdnKronos) – Qualcuno, apprende l’Adnkronos, avrebbe suggerito la possibilità di eleggere 2 rappresentanti (uno per Camera) da affiancare agli attuali capigruppo. Idea accolta con una certa freddezza da Di Maio. “Non si tratta di mancanza di fiducia – avrebbe poi obiettato il senatore Alberto Airola – ma di partecipazione”. Alla fine, secondo quanto viene riferito, si sarebbe deciso per un maggiore ...

Le sorgenti estere della Crisi nel Governo italiano : Come il resto delle Cancellerie europee, Ursula von der Leyen assiste per ora silente agli sviluppi della crisi di Governo italiana. Impegnata a comporre la squadra per Palazzo Berlaymont, è in attesa che anche Roma le proponga un nome per il commissario che spetta all’Italia: senza fretta. Del resto, la nuova presidente della Commissione europea, votata all’Europarlamento da tutte le forze politiche italiane tranne la Lega, ...