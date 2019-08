Telling Lies | il nuovo gioco del creatore di Her Story | ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 19 agosto 2019) Annapurna Interactive ha annunciato che, ildi Sam Barlow, ildi Her, sarà pubblicato il 23 agosto per PC, Mac e dispositivi iOS. È stato anche condiviso un breve trailer, visibile più in basso.è descritto come "un thriller investigativo dalla trama non lineare che ruota attorno a un archivio di conversazioni filmate segretamente".Ilvi metterà "di fronte a un computer anonimo carico di video rubati alla Sicurezza Nazionale. I video coprono un periodo di due anni nella vita personale di quattro persone le cui storie sono legate da uno sconvolgente incidente". Starà a voi mettere insieme il filmato e scoprire la verità, in modo simile a Her.Leggi altro...

