Corriere dello Sport | Juventus | Agnelli avrebbe aperto allo scambio Icardi-Dybala

Il Corriere dello Sport titola “Wanda si offre al Napoli” : “Aurelio prendici” il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport che rilancia un Icardi che si offre al Napoli. Secondo il quotidiano Sportivo mentre la Roma continua a tentare di arrivare all’attaccante argentino, dopo l’offerta di 30 milioni più Dzeko rifiutata da Marotta, Wanda Nara si sarebbe offerta ad Aurelio de Laurentiis. In tutto questo gioco però non va dimenticata la Juventus che continua a lavorare ...

Juventus : per il Corriere dello Sport - Cristiano Ronaldo e Sarri vogliono ancora Higuain : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro di Maurizio Sarri che sta riguardando in particolar modo la parte tattica ed atletica. La dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato con l'esigenza principale di alleggerire una rosa ricca di esuberi così da poter sistemare il bilancio. Gli investimenti sugli acquisti hanno portato ad un esborso economico che ha superato i 100 milioni di euro, a fronte delle uniche cessioni di ...

Juventus - Corriere dello Sport : Higuain verso la Roma se arriva Lukaku : La Juventus prosegue la preparazione fisica, con gran parte del lavoro che in questo momento sta riguardando soprattutto la parte tattica. I nuovi dettami di Maurizio Sarri dovranno essere assimilati dalla rosa bianconera, considerando che oramai mancano poco più di venti giorni all'inizio della Serie A. L'esordio della Juventus è previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 contro il Parma fuori casa. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro ...

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Ad un passo lo scambio Dybala-Lukaku' : Come scrive il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", la Juventus è piombata su Romelu Lukaku e in questo momento sarebbe in netto vantaggio sull'Inter, club che da tempo segue l'attaccante belga (il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo considera il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo). La Juventus, però, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza e dall'allenatore ...

Juventus - il sogno resta Pogba : per il Corriere dello Sport possibile scambio con Dybala : La Juventus vince ai rigori la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, grazie ad un super Buffon che è riuscito a parare gran parte dei rigori della squadra di Antonio Conte. Prosegue il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato, e l'esigenza principale resta attualmente cedere gli esuberi della rosa: sono tanti gli indiziati a lasciare Torino, si va da Joao Cancelo ai centrocampisti Khedira e Matuidi fino ad ...

Corriere dello Sport : “Icardi e Napoli contatto. Wanda apre alla trattativa : Il Corriere dello Sport sbatte in prima pagina Icardi e il Napoli e titola: “Icardi-Napoli, Wanda apre alla trattativa! Contatto telefonico con Ancelotti da Dimaro nei prossimi giorni”. Secondo il quotidiano Sportivo nei prossimi giorni il centravanti dell’Inter avrà un colloquio telefonico con Ancelotti che da Dimaro rilancia per James Rodriguez. Il tecnico emiliano ha infatti parlato a Tv Luna del mercato del Napoli ...

Calciomercato Napoli - Corriere dello Sport : “Si punta forte su Rodrigo” : Già di suo il colpaccio James Rodriguez rappresenterebbe un bel biglietto da visita verso le dirette concorrenti. Il Napoli ha rafforzato la difesa, l’obiettivo è competere, prima sul mercato e poi conseguentemente in campo, con Juventus ed Inter. Dopo il reparto arretrato, dunque, si punterà pure su quello offensivo. Non c’è solo il colombiano ma, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, anche Rodrigo. Non è un nome nuovo, ...

“Corriere dello Sport”| Mercato Juventus - svolta Icardi : ora cambia tutto! : Mercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe piombato con forte decisione su Icardi in vista della prossima stagione. Un affondo che potrebbe complicare i possibili piani bianconeri in ottica futura. Detto questo, come riportato nei giorni scorsi, Icardi, ora come ora, non rappresenterebbe la prima priorità dei bianconeri. Di […] More

Corriere dello Sport : Al Napoli piace Kouame : Già nel mercato invernale si era parlato di un interessamento del Napoli per l’attaccante del Genoa Christian Kouame. All’epoca si parlava di una richiesta, da parte del club ligure, di 30 milioni, mentre De Laurentiis non era disposto a superare i 20. La Gazzetta a gennaio scriveva che l’operazione avrebbe riguardato il mese di giugno, perché l’ivoriano era considerato indispensabile al completamento della stagione ...