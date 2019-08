Sicilia | Musumeci | ‘Stiamo restituendo all’isola il ruolo che merita nel mondo’ 2

Sicilia : Musumeci - ‘Stiamo restituendo all’isola il ruolo che merita nel mondo’ (4) : (AdnKronos) – Il Parco archeologico di Lilibeo, a Marsala, dal mese di luglio ha proposto spettacoli teatrali e serate a tema nell’ambito del ciclo ‘Tramonti d’autore”. E fino al 20 settembre, spettacoli, incontri, conferenze. Il 24 agosto Giovanni Sollima in concerto, il 6 settembre un dibattito su problemi e prospettive sul ‘fine vita”, il 7 la proiezione del documentario sulla spedizione ...

Sicilia : Musumeci - ‘Stiamo restituendo all’isola il ruolo che merita nel mondo’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – L’estate 2019 ha offerto, e continua ad offrire fino al mese di settembre, “un ricchissimo e variegato ventaglio di proposte che la Regione Siciliana, con gli assessorati dei Beni culturali e del Turismo, ha programmato già da un anno”. In prima fila, il Teatro Antico di Taormina, il Teatro di Siracusa, Selinunte e Segesta, ma anche realtà come il Parco delle Isole Eolie, Lilibeo e ...

Sicilia : Musumeci consegna al Comune di Sciacca il Parco delle Terme : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - Alle 18 a Sciacca (Agrigento) il governo della Regione Siciliana consegnerà al Comune il Parco delle Terme per essere destinato ad attività culturali e aggregative. Per l’occasione saranno presenti il presidente Nello Musumeci, il vicepresidente Gaetano Armao e il sind

Sicilia : Musumeci - ‘sei milioni per il porto di Linosa’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Uno stanziamento di circa sei milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Linosa, nelle isole Pelagie. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante la sua visita, a tappe serrate, sull’isola. “Ieri sera, la giunta regionale ha approvato uno stanziamento di circa sei milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza dell’attracco di ...

Sicilia : domani Musumeci in visita a Linosa : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – visita ufficiale domani, venerdì 9 agosto, del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Linosa nelle isole Pelagie. Il governatore incontrerà il sindaco Salvatore Martello e gli operatori del piccolo centro agrigentino. Per Musumeci, che sarà accompagnato dagli assessori all’Economia Gaetano Armao, alle Infrastrutture Marco Falcone e al Territorio Toto Cordaro, sarà la sesta tappa tra le ...

Incendi : da Sifus esposti in procure Siciliane - '50% colpa governo Musumeci' : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) - "Almeno il 50% delle responsabilità degli Incendi", che negli ultimi giorni hanno devastato la Sicilia, "vanno imputate al governo Musumeci". Ad affermarlo è il segretario generale di Sifus Confali Maurizio Grosso annunciando la decisione del sindacato di presentare esp

Incendi : Musumeci - ‘in 3 giorni bruciati 356 ettari in Sicilia’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti Incendi”. Lo dichiara il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. “Il corpo forestale della Regione siciliana ha fatto fronte a quest’emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri – ha aggiunto – In 72 ore ...