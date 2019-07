C’è preoccupazione per la resistenza ai farmaci contro l’hiv

Fonte : wired

(Di mercoledì 31 luglio 2019) (foto: Getty Images) Laail’hiv è un problema. Lo è già da qualche tempo, tanto che nel 2017 l’Oms ha lanciato un piano per monitorare e trovare soluzioni. Progressi relativamente al monitoraggio dellasono stati fatti in diversi paesi, con l’avvio di programmi ad hoc per stimare l’emergenza e la trasmissione delle forme del virus resistenti. Ma gli sforzi per monitorare il fenomeno hanno permesso anche di fotografare la situazione, che non è delle più rose, rende noto oggi un report sullal’hiv dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Hiv, cosa si intende peragli antiretrovirali Quando si parla diail’hiv (Hiv Drug Resistance, Hivdr) ci si riferisce aiantiretrovirali, il caposaldo della lotta al virus. Si tratta di ...

