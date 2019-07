Milan | addio a Patrick Cutrone | sacrificata l' unica bandiera

Calciomercato Milan - retroscena di un addio amaro : tutta la verità sulla cessione di Cutrone : L’attaccante rossonero non avrebbe voluto lasciare la società in cui è cresciuto, ma non ha potuto far altrimenti quando gli è stato prospettato un ruolo da comprimario L’avventura di Patrick Cutrone con la maglia del Milan è ormai terminata, l’attaccante italiano è rientrato oggi in Italia dagli Stati Uniti per chiudere il proprio trasferimento al Wolverhampton. PRESSINPHOTO/LaPresse Un addio amaro per l’attaccante ...

Addio a Francesco Saverio Borrelli : guidò il pool di Mani Pulite a Milano : Francesco Saverio Borrelli è stato il capo del pool Mani Pulite ai tempi in cui era Procuratore della Repubblica ed ex procuratore generale di Milano. Protagonista di una capitolo della storia d'Italia, per 47 anni ha indossato la toga, Borrelli si è spento in ospedale.

Le notizie del giorno – Il messaggio dopo la malattia di Mihajlovic - l’addio al Milan ed i gironi in Serie C : “Quando una grave malattia colpisce uno sportivo famoso l’emozione è più forte perché allo sport si associano sempre la forza e l’invincibilità. Il gesto di Mihajlovic è stato coraggioso e va ammirato soprattutto perché trasmette un messaggio di determinazione e speranza ai tanti, non famosi, che lottano in silenzio per combattere l’identico male. E ciò ha un valore inestimabile“. Sono le parole del magistrato Valter Giovannini in merito ...

Milan - ufficiale un addio : lascia lo Chief Operations Officier Sorbone : “AC Milan comunica che il Chief Operations Officer Dottor Alessandro Sorbone lascia il Club per intraprendere nuovi percorsi professionali. Nel ringraziarlo per l’attività svolta, la Società rossonera rivolge al Dottor Sorbone gli auguri per il prosieguo della sua carriera“. Con questa breve nota il Milan comunica la separazione dallo Chief Operations Officer Sorbone.L'articolo Milan, ufficiale un addio: lascia lo Chief ...

Gourcuff verso il ritiro : l’ex Milan pronto a dire addio a 33 anni : Spesso fermato da infortuni, Gourcuff non sembra intenzionato ad accettare l’offerta arrivata dalla terza serie francese: è svincolato da gennaio.“powered by Goal”In una squadra che conta un reparto da leggenda non è facile imporsi, senza dubbio. Ma anche una volta lasciato il grande Milan di metà anni 2000, Yoann Gourcuff non ha mostrato quelle capacità da nuovo prospetto francese che tutti si aspettavano di vedere. Ora, a 33 anni, è ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - l'addio dopo una lite. E ora lei si consola con un rampollo Milanese : Tra Francesco Monte e Giulia Salemi ormai è tutto finito. L'amore tra i due è infatti acqua passata ed entrambi, in questo momento, starebbero frequentando altre persone per...

CALCIOMERCATO Milan NEWS/ Borini e Castillejo al passo d'addio? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Ultime notizie 3 luglio. La squadra rossonera continua nelle sue operazioni estive: le voci e indiscrezioni sulle trattative.

Diego Abatantuono : «Milan addio - non tifo per un fondo» : Diego AbatantuonoDiego AbatantuonoDiego AbatantuonoDiego AbatantuonoDiego AbatantuonoDiego Abatantuono«Guardi che lei ha sbagliato numero. Se cerca un tifoso del Milan qui non lo trova». È la prima risposta che Diego Abatantuono dà a chi lo intervista per Quotidiano Nazionale e lo stupore è ovvio a sentirla perché da sempre l’attore è un sostenitore rossonero e non di quelli compassati. Cosa è successo? Perché l’addio alla fede calcistica di ...

Milan - Diego Abatantuono dice addio : "Da oggi tifo Atalanta - non sto con un fondo" : addio Milan, forza Atalanta. Ad abbandonare i colori rossoneri è Diego Abatantuono, un tifoso-simbolo del Diavolo. L'attore Milanese di origini pugliesi ha rilasciato un'intervista a QN che suona a metà tra sfogo e provocazione. "Se cerca un tifoso del Milan qui non lo trova - esordisce con il giorn

Stadio Inter e Milan - Sala : “Nuovo impianto significherebbe addio San Siro - e sarebbe un dolore…” : Nonostante le intenzioni di Inter e Milan siano altre in merito allo Stadio San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala continua a ribadire la sua posizione. “La convivenza di San Siro con un nuovo Stadio la vedo difficile – ha detto – perché uno Stadio così grande a livello di costi e manutenzione è molto elevato. Temo che un nuovo Stadio porterebbe automaticamente a dover rinunciare a San Siro e sarebbe un ...

CALCIOMERCATO Milan NEWS/ Laxalt piace al Torino - possibile addio? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: Torreira e Veretout sono nomi caldi, i rossoneri dunque lavorano soprattutto sul centrocampo, Ultime notizie,.

Addio San Siro - Inter e Milan costruiranno insieme il nuovo stadio : Che fine farà San Siro di Milano? Inter e Milan annunciano di voler costruire assieme un nuovo stadio. Un chiarimento a conferma di un percorso congiunto dei due club per il nuovo impianto è arrivato da Losanna tramite le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni, con accanto l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, entrambi nella città elvetica nella delegazione della candidatura di Milano-Cortina ...

FERNANDO TORRES SI RITIRA/ Addio al calcio giocato - il messaggio del Milan : FERNANDO TORRES dice basta: l'attaccante spagnolo ha annunciato l'Addio al mondo del calcio giocato. Quale sarà il suo futuro? L'Atletico Madrid...

Caterina Balivo - la battuta su Ricky Martin le costa l'assedio del mondo gay : addio Milano Pride : Una vendetta gay bella e buona. Caterina Balivo doveva essere madrina del Milano Pride, ma non se ne farà nulla. La conduttrice televisiva, che doveva fare da madrina alla tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt in programma per il 29 giugno, è infatti stata accantonata a seguito della polemica esplo