Kayak si rovescia a Venezia | alpinisti restano bloccati in alta acqua nel cuneese | i

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Sono tutti salvi i sette occupanti delche nel pomeriggio e’ stato sorpreso dal maltempo nella laguna di. Secondo una ricostruzione dell’incidente, per il quale sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto, una ragazza e’ finita indall’imbarcazione, a causa del forte vento che soffiava sulla Laguna. Uno degli occupanti del natante si e’ tuffato per cercarla senza avvertire gli altri. La giovane nel frattempo si era pero’ rifugiata in un isolotto tra Mazzorbetto e la zona di Tessera, a poca distanza dall’aeroporto. Il giovane che si era tuffato e’ stato a sua volta ripescato dai soccorritori. Il soccorso alpino piemontese, invece, è arrivato in aiuto di treche, a causa di un forte temporale, sono rimastisulla Cima di Nasta, inValle Gesso, nel comune di ...

