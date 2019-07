Spadiste e sciabolatori regalano all' Italia altri due bronzi mondiali

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - Spadiste e sciabolatori di bronzo - fiorettiste e spadisti ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: Quinta medaglia di bronzo per l’Italia in questa rassegna iridata, il secondo odierno dopo quello conquistato dalle spadiste. 45-38 C’E’ LA STOCCATA! L’Italia vince il bronzo nella prova a squadre di sciabola maschile. 44-38 Incredibile la rimonta di Wagner. Curatoli ha preso addirittura tre cartellini rossi. Serve ancora una stoccata. 40-26 Berrè mette in ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - Spadiste E SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Buon inizio delle fiorettiste : 11.51 40-19. Parziale di 5-0 per Errigo, ora l'ultimo assalto di Di Francisca. 11.48 Palumbo aumenta il vantaggio, 35-19. 11.44 Torniamo al fioretto femminile, dove l'Italia è avanti 30-16 contro l'Ucraina dopo sei assalti. 11.42 ITALIA IN SEMIFINALEEEE!!!! Gli SCIABOLATORI azzurri battono 45-33 la Georgia e volano in semifinale, dove affronteranno i padroni di casa

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - Spadiste e sciabolatori per il podio. Inizia il cammino di fiorettiste e spadisti : Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Dopo gli assalti individuali, sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) i riflettori si sposteranno sulle gare a squadre, con ben quattro prove in programma oggi. Per gli

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Sciabolatori out nei quarti - medaglia certa dalle Spadiste! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 14.45 SCHERMA – A differenza di quanto accaduto per le spadiste, gli Sciabolatori si fermano ai quarti: vince la Corea in maniera abbastanza netta, imponendosi per 45-34. 14.40 VOLLEY FEMMINILE – Si affrontano nella fase a gironi Giappone-USA, Russia-Canada ed Ungheria-Cina Taipei. 14.37 VOLLEY – Partita la sfida tra Francia e ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : medaglia di bronzo per le Spadiste. Tra poco gli sciabolatori : 5-2 Ottimo primo assalto di Enrico Berrè. 18.00: Inizia la finale per il bronzo nella sciabola maschile. 17.55 Bella medaglia per le spadiste azzurre. Tra poco in pedana gli sciabolatori contro la Romania. 45-38 bronzoOOOOOOO! L'Italia chiude al terzo posto dopo aver sconfitto anche abbastanza agevolmente la Francia. 44-38 Stoccata di Mallo. 44-37 Tocca Fiamingo! Una stoccata al

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : 19 giugno - in pedana Spadiste e sciabolatori : Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Scherma. Oggi scendono in pedana spadiste e sciabolatori. Si chiudono le gare individuali nella rassegna continentale a Dusseldorf e l'Italia punta ad ampliare il proprio bottino. Finora sono sei le medaglie vinte, con i