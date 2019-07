Arriva l’app contro lo spreco alimentare | 150 mila iscritti in pochi mesi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Una app per abbattere lo, incoraggiando i clienti ad acquistare prodotti freschi sia nella grande distribuzione che nelle botteghe storiche. Si chiama Too Good To Go ed è il nuovo modo per evitare lodi cibo, una applicazione per smartphone ideata in Danimarca e appenata a Genova, dopo l’arrivo in Italia a fine marzo di quest’anno dove ha già coinvoltono, Torino, Bologna, Firenze e Verona, contando ad oggi oltre 150.000 utentidal lancio. Il funzionamento è semplice e intuitivo: ristoratori e commercianti di prodotti freschi,alla piattaforma, possono mettere ogni giorno in vendita le cosiddette ‘Magic Box’, vale a dire delle borse della spesa contenenti una selezione, a sorpresa, di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno ...

RadioSienaTV : Siena Parcheggi, arriva l'App per pagare la sosta nelle aree a raso - - ASIAROMA : I migranti protestarono per #Sky? Arriva la conferma: notizia vera de @GiornaleVicenza L'ordine dei giornalisti con… - GINOPUGLISI : <3 Dal grande progetto SICILIANISSIMA: Arriva l'allegria con la PIZZICHELLA dal sapore mediterraneo! Ritmi e colori… -