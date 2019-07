Sea Watch | Carola Rackete lascia l' Italia e torna in Germania

Sea Watch - Carola Rackete sta tornando in Germania. "Ora si riposerà - poi...". Dopo il danno la beffa : Missione compiuta: Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3, ha lasciato l'Italia per rientrare in Germania. Lo ha fatto sapere un portavoce della Ong senza fornire altri dettagli, secondo quanto riportato dall'agenzia tedesca Dpa. La 31enne, Dopo essere stata interrogata dal procuratore di Agrige

"Intimidazioni preoccupanti" : maggiori tutele per Patronaggio e Vella dopo il caso Sea Watch : Più tutele per il pm di Agrigento Luigi Patronaggio, che indaga sul caso Sea Watch, e per la gip Alessandra Vella, che non ha convalidato l’arresto di Carola Rackete, disponendone la liberazione. Entrambi sono stati oggetto di minacce e, per questo motivo, il comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato dal prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha deciso di rinforzare la sicurezza nei loro confronti. Il comitato, in ...

Sea Watch - Rackete 4 ore dai pm : ho chiarito tutto : E' stata accolta all'uscita del tribunale di Agrigento con applausi e cori: "Brava Carola, brava". Nelle precedenti 4 ore, il comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, era stata interrogata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai pm Alessandra Russo e Cecilia Baravelli in quanto indagata - in un primo fascicolo d'inchiesta aperto a suo carico - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per disobbedienza a nave da ...

Sea Watch - Carola Rackete interrogata ad Agrigento : "Ho spiegato tutto" | "Salvini? Non penso niente" : L'ex capitana della "Sea Watch3" interrogata dai pm di Agrigento: viene ipotizzato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. Intanto il legale della ragazza annuncia: "Non è più membro della Sea Watch, ora farà altro"

Sea Watch - Carola Rackete interrogata ad Agrigento : "Ue ora agisca" : Sea Watch, Carola Rackete interrogata ad Agrigento: "Ue ora agisca" La comandante della nave ha risposto alle domande per circa 4 ore nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. “Da Salvini accuse ridicole”, ha detto il ...

Sea Watch - Lega lasciata sola a Strasburgo : i grillini sostengono il piano Moavero e non i porti chiusi : Gli effetti del no dei leghisti alla nomina di Ursula Von der Leyen come presidente della Commissione europea si vedono immediatamente. A meno di un giorno dalle votazioni nell'aula di Strasburgo, in occasione del dibattito sul caso Sea Watch e le ong, la Lega diventa vittima sacrificale. Nessuno, t

Sea Watch 3 - minacce di morte al pm Patronaggio e alla gip Vella : buste con polvere da sparo e proiettile : Nuove minacce di morte all'indirizzo del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Si tratta di due buste anonime - come riferisce Adnkronos - arrivate direttamente al Palazzo di giustizia di Agrigento ed indirizzate ai due magistrati. Patro