Atletica – Campionato Europei U20 | doppietta azzurra nei 100 metri | Fontana e Paissan

(Di venerdì 19 luglio 2019) Vittoriae Lorenzovincono la gara dei 100ai CampionatiU20 in corso di svolgimento a Boras Straordinariasenza precedenti per l’Italia nei 100ai Campionatiunder 20 di Boras, in Svezia. Due azzurri conquistano la medaglia d’oro: Vittoriacon 11.40 (+0.8) riesce anche a migliorare il record nazionale juniores, a trent’anni esatti di distanza, dopo averlo eguagliato ieri in semifinale (11.42 di Sonia Vigati nel 1989). E’ il primo titolo di un’in questa gara nella storia della manifestazione. La varesina batte l’olandese N’Ketia Seedo (11.40), seconda per questione di millesimi, terza la spagnola Jael Bestue (11.59). Al maschile Lorenzosfreccia in 10.44 (0.0), con il secondo successo italiano di fila dopo quello di Filippo Tortu a Grosseto nel 2017. Il 18enne trentino supera nettamente il ...

