Volley | Mondiali Under 21 2019 | Italia-Canada 3-0 Esordio vincente per gli azzurrini

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si apre nel miglior modo possibile l’avventura della Nazionalena al Mondiale21dimaschile in corso di svolgimento in Bahrain. La formazione allenata da Monica Cresta, inserita in un girone molto complicato con Brasile e Polonia, ha esordito con un successo superando in maniera decisamente convincete ilcon il risultato di 3-0 (25-17; 25-17; 25-15). Nonostante l’assenza forzata di Diego Cantagalli, fermato all’ultimo momento da un infortunio alla mano sinistra, glihanno messo in campo una prestazione di assoluto valore non concedendo praticamente nulla agli avversari e tenendo saldamente in mano la partita sin dalle battute iniziali. La squadrana si è dimostrata superiore sia a muro (6-4), sia soprattutto al servizio (7-2), fondamentale determinante nella costruzione della vittoria. La regia di Lorenzo Sperotto (5 ...

StabiaChannel : #Sport #Volley - Il sorrentino Giovanni Maria Gargiulo difenderà i colori dell'Italia ai Mondiali Under 21, al via… - VaniaToni1 : RT @OA_Sport: Volley femminile, Mondiali Under 20 2019: Italia-Cina 3-0. Azzurre inarrestabili, semifinale ad un passo! - flamminiog : RT @OA_Sport: Volley femminile, Mondiali Under 20 2019: Italia-Cina 3-0. Azzurre inarrestabili, semifinale ad un passo! -