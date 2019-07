Orso M49 | il ministro Costa a Sky Tg24 | “Non ammazzatelo”

"Il parco d'Abruzzo adotti l'Orso M49" : La proposta lanciata dal presidente della Comunità Montana Peligna, Eustachio Gentile che sottolinea come altri tre plantigradi che erano in cattività in Albania, ora vivono felici negli stessi luoghi

L'Orso M49 è stato beccato. Ma solo dalle fototrappole : L'orso bruno M49, il grande ricercato di questi giorni in Trentino, è vivo. La conferma arriva dallo scatto della foto-trappola posizionata tra i boschi della Marzola, la montagna che si trova a est di Trento verso la Valsugana, che risale alle ore 22,54 di mercoledì. L'orso, stando alle immagini fornite dalla Provincia Autonoma di Trento, non è andato lontano: si trova in una zona abbastanza vicina sia al recinto dell'area faunistica ...

Orso M49 - la sua leggenda ci svela una classe politica di incompetenti allo sbaraglio : La leggenda di M49 è come se l’avesse già raccontata ai noi tutti bambini, anni fa, Roberto Piumini, nella sua poesia dedicata a Il gran Orso bruno, incombente e misterioso, visibile e invisibile, o anche solo sognato: “Ho visto non visto/nascosto nel fresco/nel folto del bosco/sbruffone malbrusco…”. La sua stessa leggenda ormai sovrasta M49: nelle poche immagini disponibili è facile leggergli la fierezza sul volto quando ha ...

L’Orso M49 scappato dal recinto è stato fotografato nei boschi vicino a Trento : Era riuscito a scappare dal recinto elettrificato, immortalato sulla Marzola. La denuncia degli animalisti: «Farà la stessa fine di King Kong». I veterinari: «Operazioni di cattura precipitose e fallimentari». La Corte Costituzionale: legittime le leggi di Trento e Bolzano

Individuato Orso M49 - Consulta : leggi ok : 14.21 Mentre il governatore trentino Fugatti riferisce che l'orso fuggitivo M49 è stato Individuato, dalla Consulta arriva il parere sulla costituzionalità delle norme provinciali che dispongono l'abbattimento di orsi e lupi ritenuti pericolosi. Sul versante caccia a M49,il plantigrado evaso è stato avvistato sul monte Marzola. Su quello legislativo,la Consulta ritiene che-data la competenza di Trento e Bolzano in materia di conservazione ...

Orso M49 fugge dopo la cattura. È ricercato e qualcuno lo vuole abbattere : Orso M49 pericolo pubblico numero 1. Nei confronti del mammifero è stata emessa un'ordinanza di cattura firmata dalla Provincia autonoma di Trento. La caccia ha dato inizialmente i suoi frutti e l'Orso maschio è stato catturato domenica notte, ma si è fatto beffe dei suoi guardiani evadendo subito dopo. Sulle tracce del Rambo plantigrado si sono quindi rimessi i forestali che lo braccano nella zona montuosa della Vigolana, sopra Trento dove, ...

L’Orso M49 scappa dal recinto elettrificato Costa : non abbattetelo : Catturato da poche ore M49 all’alba è riuscito a scappare da una delle gabbie elettrificate allestite dai forestali e ora è nuovamente ricercato

Trentino - l'Orso M49 fugge. "Pronti ad abbatterlo" : È caccia all’orso in Trentino. Questa notte la Guardia Forestale è riuscita a catturare l'orso denominato M49 per il quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, aveva firmato un'ordinanza di cattura per abbattere l'animale. l'orso in questione era stato etichettato come pericoloso perché si è avvicinato più volte alle zone abitate, l'ultima delle quali in una malga dove erano presenti delle persone ...

L'Orso M49 è scappato - il governatore : 'Forestali autorizzati all'abbattimento' : L'Orso M49 è riuscito a scappare, scavalcando una recinzione alta oltre quattro metri e provvista di elettrificazione a 7.000 volt. La fuga di questo esemplare di orso bruno di circa 3 anni ha messo in allerta la cittadinanza e fa temere per la sicurezza pubblica. Tutto si è svolto nel giro di poche ore. L'Orso, infatti, a seguito dell'ordinanza di cattura emanata dalla provincia autonoma di Trento, era stato individuato nella zona della Val ...

La grande fuga dell'Orso M49 : Preoccupazione e polemiche in Trentino dopo l''evasione' dell'orso bruno M49 dal Centro Casteller, a sud di Trento. Il plantigrado di tre anni era stato catturato nella val Rendena e rinchiuso in una gabbia, ma alle 5 del mattino è riuscito a scappare scavalcando una recinzione elettrica che può dare scosse da 7.000 volt e una barriera metallica alta quasi quattro metri. All'animale era stato tolto il radiocollare dopo la cattura ...