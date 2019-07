Il nuoto sincronizzato sa farsi fotografare

LIVE nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Alle 12.00 Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 5.46: Appuntamento Alle 12.00 per la finale del duo libero con le nostre Cerruti e Ferro, desiderose di essere tra le protagoniste. Un saluto dalla redazione di OA Sport 5.44: L’Italia conclude questi preliminari del libero combinato in quinta posizione con il punteggio di 90.9000 (esecuzione: 27.1000, impressione artistica: 36.4000, difficoltà: ...

LIVE nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Out nei tuffi Chiara Pellacani - cresce l’attesa per il sincronizzato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Mondiali nuoto sincronizzato 2019 – Italia 5ª nei preliminari del libero combinato : in testa è duello Russia-Cina : L’Italia chiude al 5° posto i preliminari del libero combinato ai Mondiali di Nuoto Sincronizzato 2019: le azzurre totalizzano 90.9000 punti. In vetta è duello Russia-Cina Buona prova per l’Italia nei preliminari del libero ai Mondiali di Nuoto Sincronizzato 2019. La squadra azzurra, composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia ...

nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cina vicina alla Russia : Settima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 04.00 Italiane (le 11.00 locali) hanno preso il via i preliminari della routine del libero combinato a squadre. 15 le compagine in gara, tra cui l’Italia. Le ragazze del Bel Paese, capitanate da Beatrice Callegari, hanno espresso un buon esercizio, accompagnate dalle musiche di ...

4.33: 88.1333 per la Grecia che scavalca la Bielorussia e si porta in seconda posizione dietro solo al Giappone. In vasca Israele 4.26: Bielorussia che con 82.8333 è seconda alle spalle del Giappone. Ora in acqua la Grecia 4.20: Il Kazakistan ottiene 81.6667 in questi preliminari del libero combinato. Rimane avanti sempre il Giappone. Adesso è il momento ...

LIVE nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 Ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di competizioni del Nuoto sincronizzato allo Yeomju Gymnasium di Gwangju dove si stanno disputando i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche. Questo giovedì il programma inizia alle ore 4:00 con i preliminari dell’esercizio libero di squadra dove le nostre dieci atlete ...

nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano senza sosta i Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud), che per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato si protrarranno fino alla giornata di sabato. Domani, giovedì 18 luglio, come di consueto potremo assistere a due competizioni: si inizia alle 4:00 con la prova preliminare del libero combinato che vedrà impegnato il nostro team di sincronette in cerca della qualificazione per la ...

nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Linda Cerruti sesta nel solo libero. Svetlana Romashina vince ancora : sesta giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 12.00 italiane (le 19.00 locali) ha preso il via la finale della routine “free” del solo. Tra le protagoniste, abbiamo potuto ammirare anche l’azzurra Linda Cerruti. La 25enne ligure, con movenze un po’ da farfalla e un po’ da libellula in tinte noir, ha interpretato con ...

13.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le prossime gare di Nuoto sincronizzato 13.04: Si confermano le tre nazioni sul podio del tecnico nel Solo libero con il cambio della protagonista assoluta che qui è la russa Svetlana Romashina che si aggiudica l'oro, argento, l'ennesimo in carriera, per la spagnola Ona Carbonell e bronzo per la giapponese Yukiko Inui, quarta ...

Mondiali nuoto sincronizzato 2019 – Italia 6ª nei preliminari del libero : la Russia domina sfiorando i 98 punti : L’Italia del Nuoto Sincronizzato chiude al 6° posto nei preliminari del libero ai Mondiali di Nuoto 2019: strepitoso primo posto per la Russia che sfiora i 98 punti L’Italia del Nuoto Sincronizzato chiude al sesto posto i preliminari del libero ai Mondiali di Nuoto 2019. Le azzurre offrono una buona prova totalizzando 91.2667 punti, con 27.0000 di esecuzione, 36.6777 di impressione e 27.6000 di difficoltà. Incredibile la prestazione ...

nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

7.08 E' tutto per questa lunga DIRETTA, ma ricordiamo l'appuntamento a mezzogiorno con Linda Cerruti e la finale del solo libero. A più tardi. 7.06 Italia scesa dunque al sesto posto, finale. La Russia ha dominato la prova con un incredibile 97.7667, davanti a Cina e Ucraina. Israele ultima qualificata, non ce la fa la Bielorussia. 7.02 Spagna davanti all'Italia! Trascinate ...