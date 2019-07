Mafia | pm De Luca | ‘sarebbe errore gravissimo cambiare legge su intercettazioni’

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – “Sarebbe unmodificare una legislazione antiche è tra le migliori del mondo, parlo del 41 bis, del 416 bis e delle intercettazioni”. E’ l’appello lanciato dal Procuratore aggiunto di Palermo Salvatore Denell’ambito della conferenza stampa per i 19 arresti dieseguiti tra Palermo e New York. “La nostra legislazione antiè la migliore del mondo – dice – e ho avito conferma dopo tre conversazioni avute con il Procuratore di New York. Mi sono reso conto di quali difficoltà e quali problemi debbano affrontare i giudici e pm americani nel trattare la materiache viene trattata come qualunque altra organizzazione. Quindi, sarebbe unmodificare una legislazione che funziona così bene e ci sono dei cardini come il 416 bis e il 41 bis e la ...

