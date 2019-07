Mafia | il ritorno degli scappati | nelle intercettazioni telefoniche le minacce al

Mafia - da Palermo a New York e ritorno : chi sono gli “scappati”. Sterminati da Riina - erano tornati a comandare : Venne chiamata la seconda guerra di Mafia e in effetti è proprio di questo che si è trattato: una guerra da mille morti ammazzati. Trecento di “lupara bianca“: mai trovato il corpo, mai rivendicato l’omicidio. erano gli anni ’80, gli anni in cui la Mafia dei “viddani, i corleonesi di Totò Riina, conquistò Palermo col sangue. Caddero tutti i nemici: da Stefano Bontade a Totuccio, Pietro e Antonio Inzerillo. I ...