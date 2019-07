Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Isaac ed Elsa finalmente sposi!

Il Segreto Anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019 : Fernando e Maria innamorati? : anticipazioni Il Segreto della settimana: puntate dal 15 al 19 luglio 2019 Maria e Fernando saranno sempre più vicini: questo preoccuperà terribilmente Francisca Montenegro! Stando alle anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019, Fernando farà qualsiasi cosa in suo potere pur di lasciare senza parole Maria, per farle capire che è davvero cambiato e che […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 15 al 19 luglio 2019: Fernando e Maria ...

Il Segreto Anticipazioni : ALVARO - ELSA e lo strano anello di fidanzamento : Le prossime puntate italiane de Il Segreto verranno caratterizzate dal sodalizio che si creerà tra la perfida Antolina Ramos (Maria Lima) e il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni). Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la moglie di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) scoprirà che il medico è in realtà un cacciatore di dote e, attraverso i suoi ricatti, lo convincerà a corteggiare ELSA Laguna (Alejandra Meco) al fine di sposarla e ...

Anticipazioni Il Segreto : Alvaro vuole sposare la Laguna per impossessarsi della sua dote : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno assistendo all'avvicinamento tra Elsa Laguna e Alvaro Fernandez che, dopo un inizio complicato, hanno cominciato a conoscersi meglio e ad apprezzarsi. Le prossime puntate sanciranno un'importante svolta nel loro rapporto, quando il dottore confesserà alla sua collaboratrice di avere contratto un grosso debito che non è mai riuscito a pagare. Per tale ragione verrà pestato a sangue dal suo creditore ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 12 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1995 de Il SEGRETO di venerdì 12 luglio 2019: Isaac, infuriato e confuso, affronta Alvaro, che in seguito verrà malmenato da un gruppo di uomini in una stradina accanto alla locanda… Adela offre ad Elsa un lavoro alla scuola, ma la Laguna risponde che ha deciso di lasciare Puente Viejo… Eustaquio Molero riesce a corrompere la Guardia Civile e di conseguenza a far scagionare suo figlio Lamberto dall’accusa ...

Il Segreto Anticipazioni 12 luglio 2019 : Isaac folle di gelosia : Isaac geloso di Alvaro, affronta il dottore mentre Elsa rifiuta la proposta di Adela. Francisca teme che Maria si stia innamorando di Fernando.

Anticipazioni Il Segreto : Carmelo e Berengario interrogati dal sergente Cifuentes : Continua il successo dell'apprezzata soap opera spagnola Il Segreto che riesce a coinvolgere molti telespettatori. Nei recenti appuntamenti, Julieta ha subito violenza fisica da parte di Eustaquio e Lamberto (Alvar Gordejuela). I due uomini si sono presi gioco della nipote di Consuelo e questa tematica sarà al centro delle prossime puntate italiane della soap opera. Si rivelerà fondamentale l'intervento di Carmelo e Don Berengario (Miguel Uribe) ...

Don Matteo 11 su Rai1 svela un Segreto su Sofia : chi è suo padre? Anticipazioni 11 e 18 luglio : Continuano le indagini del parroco più famoso della televisione con Don Matteo 11 su Rai1. Un nuovo appuntamento in replica stasera 11 luglio, in attesa della dodicesima stagione che chiuderà le storie del protagonista interpretato da quasi vent'anni da Terence Hill. Gli episodi della serata saranno incentrati sul personaggio di Sofia, new entry della fiction, e del mistero intorno alle sue origini. Si parte con l'episodio 11x09 dal titolo ...

Il Segreto Anticipazioni 11 luglio 2019 : Saul tenta di salvare Prudencio : La vita di Prudencio è appesa a un filo. Saul accetta di fargli una trasfusione, nella speranza di salvarlo.

Il Segreto Anticipazioni : ALVARO chiede ad ELSA di sposarlo!!! : È in arrivo un nuovo inganno per la povera ELSA (Alejandra Meco) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto; la ragazza infatti, ignara che Antolina (Maria Lima) e ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) siano complici, comincerà a nutrire un certo interesse per il nuovo medico di Puente Viejo e passerà tantissimo tempo con lui. La storyline, partendo proprio da questi presupposti, si arricchirà di diversi colpi di scena… Il Segreto news: ALVARO ...

Il Segreto Anticipazioni : CARMELO e BERENGARIO sono nei guai - ecco perché : Subito dopo il matrimonio con Saul Ortega (Ruben Bernal), Julieta (Claudia Galan) verrà violentata da Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero (Alvar Gordejuela). Questa svolta nelle storyline, com’è facilmente prevedibile, caratterizzerà le future puntate italiane de Il Segreto. Il Segreto, news: CARMELO e Don BERENGARIO uccidono i Molero Grazie alle anticipazioni si scopre che i due Molero verranno uccisi da CARMELO (Raul Pena) e ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate fino al 19-07 : Saul e Julieta diventano marito e moglie : Hanno attraversato ostacoli a non finire ma, finalmente, nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 15 al 19 luglio, Saul e Julieta riusciranno a realizzare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie. fino all'ultimo momento, però, gli sposi avranno il timore che Eustaquio Molero possa portare a termine la sua vendetta, facendo loro del male. Le trame della prossima concederanno ampio spazio anche ad altri protagonisti a partire ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 11 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1994 de Il SEGRETO di giovedì 11 luglio 2019: Prudencio sta peggio e sembra essere in procinto di morire. L’unico tentativo fattibile per salvargli la vita è praticargli una trasfusione di sangue. Saul vuole cercare a tutti i costi di salvare il fratello… Tra Elsa e Alvaro, le cose sembrano andare meglio. Il medico si scusa con la Laguna e le chiede di ripartire da zero… Tra Antolina e Isaac c’è più ...

Il Segreto Anticipazioni 11 luglio 2019 : Saul dona il suo sangue a Prudencio : La vita di Prudencio è appesa a un filo. Saul accetta di fargli una trasfusione, nella speranza di salvarlo.

Il Segreto - anticipazioni dal 15 al 19 luglio : Elsa vicina al medico di Puente Viejo : Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda dal 15 al 19 luglio, alle 15.30 su Canale 5, riguardano principalmente la Laguna e il suo avvicinamento con il dottor Alvaro. Quest'ultimo infatti, dopo essere stato preso a botte da dei loschi individui, riesce a trovare in Elsa la sua confidente tanto da rivelarle di essersi indebitato per salvare dei bimbi da un'epidemia avvenuta quando si trovava in Portogallo. Antolina continua a ...