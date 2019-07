Fekir nelle mire del Betis | offerti 30 milioni di euro al Lione

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) Offerta a sorpresa per, individuato dalcome possibile sostituto di Lo Celso: al trequartista sono stati proposti 7l’anno.“powered by Goal”Ricordate la telenovela andata in scena un anno fa sui canali francesi e inglesi, quella che ha coinvolto Nabile il Liverpool salvo risolversi poi in un nulla di fatto? Allora il trequartista delcostava 70circa. Bene: ora potrebbe trasferirsi alper meno della metà.Proprio la formazione di Siviglia è l’ultima interessata a. Uno scenario sorprendente se si pensa che, appena un anno fa, il mancino era desiderato da mezzapa. Tanto da essere convocato da Deschamps per i Mondiali e trionfare, ovviamente non da protagonista, nella campagna vincente di Russia.E il prezzo di? Dopo una stagione non esaltante come la precedente, si è abbassato rispetto ai famosi 70di. ...