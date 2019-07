77 anni lui | 30 lei | Fabio Testi ha una nuova | giovanissima | fidanzata

Ragusa - la Cassazione conferma la sentenza Vent'anni al marito | Lui : "Non ho fatto nulla" | : Antonio Logli riconosciuto colpevole di omicidio e distruzione di cadavere. Adesso per lui si aprono le porte del carcere. "Non è giusto, non ho fatto niente, non capisco perché" le parole a caldo dell'uomo dopo la lettura della sentenza.

Ragusa - la Cassazione conferma la sentenzaVent'anni al marito | Lui : "Non ho fatto nulla" : Antonio Logli riconosciuto colpevole di omicidio e distruzione di cadavere. Adesso per lui si dovrebbero aprire le porte del carcere. "Non è giusto, non ho fatto niente, non capisco perché" le parole a caldo dell'uomo dopo la lettura della sentenza.

AMBASCIATORE BRITanniCO : 'TRUMP INETTO'/ Lui : 'Non ci parlo più'. Scontro Usa-Uk : La pubblicazione dei memo segreti su Trump dell'AMBASCIATORE BRITANNICO a Washington, Kim Darroch, fa esplodere un caso diplomatico tra Usa e Regno Unito.

Salvatore muore a 17 anni! La fidanzatina era al telefono con lui in quel momento : Fa gelare il sangue e ferma il cuore la storia di Salvatore Serpentino, morto nella notte tra sabato e domenica, travolto da una Mercedes Classe A guidata da un 22enne. Una morte che fa rabbia ancora più difficile da digerire dopo i dettagli legati agli ultimi momenti di vita del ragazzo. Salvatore Serpentino stava parlano al telefono con la sua fidanzata mentre tornava a casa in bici dopo una serata trascorsa con gli amici per la Notte bianca ...

Jova Beach Party al via a Lignano Sabbiadoro - M5s fa interrogazione contro Jovanotti per danni ambientali e lui replica : “Fake news” : FQ Magazine Germania, allarme processionarie: 15 persone ricoverate. Chiuse scuole, strade e ristoranti Finalmente dopo mesi di attesa (e di polemiche, sempre respinte al mittente) prende il via con un sold out da Lignano Sabbiadoro, il “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti, la festa sulla spiaggia che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Si spengono ...

Luigi Di Maio compie 33 anni - gli auguri social nel giorno del suo compleanno : «Buon compleanno Luigi vai avanti e non fermarti alla lunga il tuo lavoro pagherà». E poi: «Luigi Di Maio, ragazzo del Sud Italia che con tenacia sta cambiando il mondo della...

Lei 102 anni - lui 100 - si innamorano e si sposano : "Non è mai troppo tardi per amare" : John e Phyllis Cook, due anziani di 100 e 102 anni, si sono conosciuti in una residenza per anziani e dopo un anno si sono...

Sea Watch - Fratoianni attacca Salvini - lui manda 'bacioni' - la sinistra si infuria (VIDEO) : È un intervento particolarmente duro quello di Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, in Parlamento. Parole molto dure nei confronti di Matteo Salvini per la gestione del caso Sea Watch, a cui arriva una replica altrettanto piccata da parte del Ministro e una contro-replica che non accenna a placare i toni polemici del confronto. Quello che, però, fa sensibilmente lievitare il livello dello scontro è la reazione da parte del leader ...

UOMINI E DONNE/ Luigi Mastroianni - dedica ad Irene Capuano : 'niente di più semplice' : UOMINI e DONNE, Andrea Cerioli parla della fidanzata Arianna confessando che la sceglierebbe per altre mille volte: poi l'ex tronista dice la sua anche...

UeD Nilufar - Luigi Mastroianni confessa : “A volte l’ho bacchettata” : UeD Luigi Mastroianni fa chiarezza sul suo rapporto con Nilufar Addati e confessa: “A volte l’ho bacchettata” Luigi Mastroianni è in vena di confessioni in questo periodo. L’ex tronista di Uomini e Donne, oltre ad avere recentemente detto la sua sulla fine della love story tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, poco fa ha fatto […] L'articolo UeD Nilufar, Luigi Mastroianni confessa: “A volte l’ho ...

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi lanciano frecciatine a Giulia : Il Gossip di Uomini e Donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è ...

Luigi Mastroianni affondo ad Angela e Giulia : cosa pensa davvero : Luigi Mastroianni di UeD commenta le vicende di Angela Nasti e Giulia Cavaglia Uomini e Donne si era concluso lo scorso giugno con tre splendide scelte. Ma le cose si sono subito complicate per Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Mentre la prima ha resistito solo pochi giorni al fianco di Alessio Campoli fino a lasciarlo, […] L'articolo Luigi Mastroianni affondo ad Angela e Giulia: cosa pensa davvero proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - lui romantico su Instagram : «Erano anni che non vedevo il sole» : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono a tutti gli effetti la coppia dell'estate 2019. Seguitissimi dai fan dell'influencer che gioiscono per la ritrovata serenità della De Lellis, i...

Fanno sex orale e lei muore! Lui viene condannato a 18 anni per omicidio : L'uomo è stato accusato di aver ucciso la compagna e di aver provato a far credere che fosse solo un incidente erotico. noadsense "Stavamo facendo sex orale e lei è morta". Robert Simpson-Scott ha raccontato alle forze dell'ordine che la sua compagna era morta proprio durante un rapporto orale. Ma la sua versione non ha convinto, da subito, gli inquirenti. L'uomo, infatti, è stato accusato di aver ucciso la fidanzata Sally ...