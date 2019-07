Italia-Russia | Europei basket femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket femminile - Europei 2019 : Italia verso la Russia con l’obiettivo di fermare Maria Vadeeva : Stark Arena di Belgrado, alias Beogradska Arena. Martedì, alle 20:30, sarà nell’enorme impianto della capitale serba che l’Italia cercherà di proseguire il proprio cammino agli Europei di Basket femminile. La Nazionale allenata da Marco Crespi è opposta alla Russia, alla cui guida c’è il tedesco Olaf Lange, già coach di lunghissimo corso a Ekaterinburg, una delle potenze ormai riconosciute di Eurolega. Dopo le grandi difficoltà ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia cuore e difesa - ma serve di più. Con la Russia l’esame di maturità : Obiettivo minimo centrato, ma con il rimpianto della mancata qualificazione ai quarti. Questa il brevissimo riassunto della prima fase dell’Italia agli Europei di Basket femminile. La vittoria con la Turchia sembrava aver aperto le porte del primo posto alle azzurre ed invece alla fine le turche sono la grande delusione della rassegna continentale. Una bruttissima prestazione contro l’Ungheria ha tagliato subito le speranze di ...

Europei basket femminile 2019 - il tabellone verso la finale : calendario - programma - date - orari e tv. Italia-Russia agli ottavi : L’Italia affronterà la Russia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di basket femminile, le azzurre scenderanno in campo martedì 2 luglio per affrontare un avversario di primissimo piano e che sarà molto difficile da battere. Le azzurre saranno chiamate a compiere una vera e propria impresa in quel di Belgrado (Serbia) se vorranno proseguire la propria avventura nella rassegna continentale e giocare il quarto di finale contro la già ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia-Russia agli ottavi di finale. Date - programma - orari e tv : L’Italia di Basket femminile da qualche minuto conosce il nome della prossima avversaria agli Europei: agli ottavi di finale le azzurre, oggi vittoriose contro la Slovenia, e seconde nel Girone C, affronteranno la Russia, terza nel Girone D ed oggi vincente contro la Bielorussia. Italia-Russia, ottavo di finale degli Europei di Basket femminile si giocherà martedì 2 luglio, con orario da definire. Il match sarà visibile in diretta tv su ...

EuroBasket Women 2019 – L’Italia asfalta la Slovenia e va allo spareggio per i quarti - le azzurre affronteranno la Russia : La Nazionale femminile ha battuto la Slovenia con il punteggio di 75-57, centrando così il secondo posto nel girone Una vittoria all’esordio contro la Turchia aveva fatto sognare all’Italia un passaggio del turno in prima posizione. La cocente sconfitta nella seconda partita contro l’Ungheria ha riportato le azzurre con i piedi per terra regalando da una parte la certezza del passaggio alle fasi eliminatorie, ma ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 75-57 - le azzurre seconde nel girone - sarà scontro con la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE per quanto riguarda la partita odierna: un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a tra due giorni, con orario ancora da definire! TOP SCORER – ITALIA: F. Dotto 18; SLOVENIA: Baric 15 L’ITALIA C’E’! Vittoria 75-57 sulla Slovenia, molto convincente, e martedì ci sarà il barrage in forma di ottavo di finale contro la ...

Beach soccer - European Games 2019 : Italia-Russia 4-3. Gli azzurri chiudono al quinto posto : L’Italia del Beach soccer chiude al quinto posto e con tanti rimpianti gli European Games di Minsk: in Bielorussia nella finalina in programma oggi gli azzurri hanno sconfitto la Russia, già battuta nella fase a gironi, per 4-3, dopo una sfida comunque molto equilibrata. Nel primo parziale lunga fase di studio tra le due selezioni, qualche fallo di troppo e pochi tiri in porta: partono meglio gli azzurri, che sprecano anche un tiro ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : Italia nona con le ragazze - Campagnaro in finale al volteggio. Dominio Russia - festa Listunova : Dominio totale della Russia ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica per quanto riguarda il settore femminile. A Gyor (Ungheria) la Nazionale dei coniugi Rodionenko ha giganteggiato e ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre (111.654) battendo la Cina (109.497) e gli USA un po’ troppo fallosi rispetto alle attese della vigilia (109.380). Le tre superpotenze si sono confermate sul podio infliggendo un distacco ...

Ginnastica aerobica - European Games 2019 : Italia quarta nella prova di gruppo - vince la Russia : A Minsk (BieloRussia) si sono concluse le gare di Ginnastica aerobica valide per gli European Games 2019, compeetizione multisportiva giunta alla sua seconda edizione. Oggi è andata in scena la prova di gruppo dopo che ieri Michela Castoldi e Davide Donati avevano vinto tra le coppie miste, la Russia è riuscita a trionfare con 22.259 punti battendo in volata la Bulgaria (22.186) e la Romania (22.083). L’Italia sperava di conquistare una ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : tutto facile per l’Italia - 4-1 alla Bielorussia. Domani semifinale con il Canada : tutto facile per la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile: le azzurre, impegnate nei quarti di finale delle Series Finals di Valencia 2019, sono riuscite a superare lo scoglio Bielorussia, imponendosi per 4-1 e raggiungendo le semifinali. Domani una sfida fondamentale: le ragazze guidate da Roberto Carta se la vedranno con il Canada, numero 21 del ranking FIH (italiane che sono 17me). Le nordamericane a sorpresa si sono imposte nella ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Farfalle senza medaglia! Italia giù dal podio - Bielorussia batte Russia : Domenica storta per l’Italia della Ginnastica ritmica agli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (BieloRussia). Le Farfalle si erano presentate all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare delle medaglie e invece tornano a casa a mani vuote, con tanto amaro in bocca al termine di una giornata non eccezionale per le ragazze di Emanuela Maccarani: le azzurre hanno eseguito due discreti ...

Basket femminile 3×3 - European Games 2019 : azzurre eliminate nella fase a gironi. Italia sconfitta da Serbia e Russia : Eliminazione per la nazionale femminile di Basket 3×3 agli European Games di Minsk. Le azzurre (Contu, De Cassan, Russo, Landi) non hanno superato la prima fase, chiudendo il girone all’ultimo posto con zero punti. Decisive le sconfitte con la Serbia (18-17) e la Russia (21-2). Questo il riepilogo dei risultati di oggi GRUPPO A BieloRussia-Russia 21-16 Italia-Serbia 17-18 Russia-Italia 21-2 Serbia-BieloRussia 21-15 Classifica: ...

Scherma - Europei 2019 : Italia che peccato! Spadiste azzurre sconfitte all’ultima stoccata dalla Russia : La finale europea sfuma all’ultima stoccata per le Spadiste azzurre. L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 36-35 al minuto supplementare dopo che Alice Clerici era stata protagonista di una rimonta semplicemente incredibile. Adesso per il quartetto Italiano (Navarria, Fiamingo, Isola, Clerici) ci sarà la finale per il bronzo contro la Francia. Russia sempre avanti nella semifinale con le azzurre ad inseguire tra le tre e le ...