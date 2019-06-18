First Playable: cresce l’attesa per il primo evento italiano del ...Ecco cosa è successo tra Loredana Lecciso e Romina PowerUn successo la giornata di prevenzione, diverse le patologie ...Un lato b perfetto! Georgina Rodriguez super sexy in in piscinaDiletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme?E' morto consumato dal dolore! Perse moglie e figlio nell'attentato ...Francesca De Andrè ... io e Gennaro non siamo fidanzati ma... Twerking Queen! L'annuncio super sexy di Elettra LamborghiniGrande festa in arrivo per il fashion creator Vincenzo Maiorano: ecco ...Ha 45 anni ma ne dimostra 22! La meteorologa che 2 decenni sembra non ...

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10 | 30 NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10:30 (Di martedì 18 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA CARREGGIATA INTERNA  DEL GRA INCOLONNAMENTI A TRATTI   TRA LA NOMENTANA LA TIBURTINA TRA CASILINA E L’ ARDEATINA  E IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA DIRAMZ Roma NORD E L’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE  , NEL QUADRANTE EST DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA Traffico IN CODA A TRATTI  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO    ALLA TANGENZIALE EST. VERSO IL CENTRO SULLA  TANG EST LUNGHE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI ANCHE PER UN INCIDENTE VERSO IL FORO ITALICO E PER Traffico DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI  IN ENTRATA AL RACCORDO. SULLA Roma FIUMICINO ORA SI STA IN CODA DAL RACCORDO VERSO L’EUR, Traffico A RLENTO PER UN ...
romadailynews

twittermatteosalvinimi : A San Donà di Piave arresti ed espulsioni a raffica per un gruppo di spacciatori tunisini, a Roma sequestri e perqu… - virginiaraggi : Domenica 16 giugno torna a Roma l’appuntamento con #ViaLibera, la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti: 1… - fattoquotidiano : Traffico rifiuti, compost ‘velenoso’ finiva a Roma: “Manda il percolato nel fosso”. Il ruolo del dirigente regional… -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 18-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA CARREGGIATA INTERNA  DEL GRA INCOLONNAMENTI A TRATTI   TRA LA NOMENTANA LA TIBURTINA TRA CASILINA E L’ ARDEATINA  E IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA DIRAMZ Roma NORD E L’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE  , NEL QUADRANTE EST DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA Traffico IN CODA A TRATTI ...

  • Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE0 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI FILE A TRATTI  SULLA CARREGGIATA INTERNA  DEL GRA TRA LA NOMENTANA LA TIBURTINA TRA CASILINA E LA VIA DEL MARE E IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA DIRAMZ Roma NORD E LA TRIONFALE A SEGUIRE DA CASAL DEL MARMO   ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA ARDEATINA , NEL QUADRANTE EST DALLA CASILINA ALLA ...

  • Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 18-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO BEN TROVATI È GIA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA  DEL GRA TRA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA FILE ALLALT DELLA FLAMINIA E A TRATTI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, NEL QUADRANTE EST SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI  IN ...

  • Traffico Roma del 18-06-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 18-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE08:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO BEN TROVATI È GIA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA  DEL GRA TRA CASILINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA FILE ALLALT DELLA FLAMINIA E A TRATTI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DALLA RM-FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, NEL QUADRANTE EST SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI  IN ...

  • Traffico Roma del 18-06-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 18-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 ORE 07:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO BEN TROVATI È GIA INTENSO IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA  DEL GRA TRA CASILINA E L’APPIA E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO. TRALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL ...

  • Traffico Roma del 18-06-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 18-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 07:20 RF DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN FORTE AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE, SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE PER INCIDENTE TRA FIANO RomaNO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 19 50 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI  ALL’ASCOLTO. CODE PER  UN INCIDENTE  IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO   IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO RADIO VATICANA. UN  ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FORNACI DI TOR DI QUINTO.. SUL RACCORDO ANUALRE  CODE A TRATTI PER ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 19 20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI  ALL’ASCOLTO. INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 1+400.  UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO CODE  IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO RADIO VATICANA. UN TERZO INCIDENTE  IN VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLE STRADE CITTADINE. A NORD DI Roma CI SONO CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER IL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI RIANO. INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLE STRADE CITTADINE. A NORD DI Roma CI SONO CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER IL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI RIANO. INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:50   SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA ALL’INCROCIO CON VIA DI BRAVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA  PIETRO OTTOBONI. SUL RACCORDO ANUALRE  CODE A TRATTI PER INCIDENTE  E Traffico ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:20   SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA  PIETRO OTTOBONI. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E  LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 16:50  SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA  PIETRO OTTOBONI BREVI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E  LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico INTENSO E ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 15:20  SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE KANT ALL’INCROCIO CON VIA GIOVANNI ZANARDINI, POSSIBILI RALLENTAMENTI  PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GENZANO ALTEZZA VIA ROCCA DI PAPA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA ...

  • Traffico Roma del 17-06-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 17-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 15:20  SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO  E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE KANT ALL’INCROCIO CON VIA GIOVANNI ZANARDINI, POSSIBILI RALLENTAMENTI  PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GENZANO ALTEZZA VIA ROCCA DI PAPA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!