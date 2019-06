Simona Ventura a Gardaland con la famiglia

Lucio Presta prova a rilanciare Castrocaro : Belen e Stefano alla conduzione - Simona Ventura presidente di giuria : Simona Ventura Continua il sodalizio tra Rai2 e i coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dopo La Notte della Taranta, la coppia condurrà infatti il Festival di Castrocaro 2019. A dare l’annuncio è stato l’agente e produttore televisivo Lucio Presta. Il progetto coinvolgerà anche Simona Ventura, reduce dalla sesta edizione di The Voice of Italy. Come riporta Adnkronos, Presta, per organizzare il Festival, ha partecipato ad un ...

In quale programma la vedremo! Simona Ventura rivela il suo futuro in Rai : Dopo il successo di The Voice of Italy, Simona Ventura parla del suo futuro in Rai e dei programmi che l’attendono nella prossima stagione televisiva. Tornata in tv grazie a Temptation Island Vip e a Maria De Filippi, Super Simo ha fatto una scelta coraggiosa: lasciare Mediaset per approdare nella tv generalista e rilanciare un talent che sembrava ormai morto. Ora che la missione è stata compiuta la conduttrice è pronta a ripartire con un nuovo ...

Simona Ventura su Temptation Island Vip : “Nuovo periodo d’oro” : Temptation Island Vip, Simona Ventura ammette: “Ha fatto cominciare una fase positiva e felice” Ha parlato anche della sua fortunata esperienza come conduttrice di Temptation Island Vip nell’intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Simona Ventura che, raccontandosi a 360 gradi tra carriera e vita privata, è appunto tornata a commentare la conduzione della prima edizione di Temptation Island in versione “vip”, ...

Simona Ventura confessa : “Mi rivogliono a Quelli che il calcio” : Simona Ventura: “Tutti mi chiedono di tornare a condurre Quelli che il calcio” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Simona Ventura, uscito in edicola qualche giorno fa, con la quale ha parlato molto della sua vita privata, ma anche della sua carriera, in particolare dei suoi possibili progetti futuri in televisione. A tal proposito Super Simo ha ...

Sempre dalla tua parte! Simona Ventura su Instagram si schiera con Morgan : Simona Ventura e Morgan si stimano moltissimo come professionisti ma hanno, prima di ogni altra cosa, un legame molto profondo dal punto di vista umano. Probabilmente a fare da collante, tra due personalità così forti della nostra televisione, sono proprio le similitudini caratteriali che si riconoscono tra i due. Determinazione, eccentricità, sincerità a tutti i costi e capacità di tenere telespettatori e fan attaccati allo ...

Simona Ventura : 'Mi indicano come conduttrice dell'Isola dei Famosi - ma non la rifarò' : Sono passati pochi giorni dall'ultima edizione del programma 'The Voice of Italy' che ha ottenuto un buon successo in termini di ascolti e ha decretato il ritorno della conduttrice all'interno della Rai. Ci sono stati molti anni di assenza dall'azienda di stato ma si è sentito il tocco della presentatrice rivelatosi fondamentale per il prosieguo della trasmissione. Si cominciano le prime ipotesi riguardo al futuro in Rai della Ventura dopo ...

Morgan ha avuto un malore? Simona Ventura : “Sempre dalla tua parte” : Malore per Morgan? Le ultime novità sullo sfratto E’ arrivato il fatidico giorno dello sfratto di Morgan. Una decisione presa dal Tribunale dopo che il popolare cantautore non ha pagato per anni gli alimenti a sua figlia Anna Lou. Ma questo sfratto ci sarà stato davvero? A quanto pare no. Difatti in base a ciò che ha riportato poco fa il portale FanPage.it pare che nel momento in cui sia arrivata la polizia sul posto, Morgan abbia chiamato ...

Simona Ventura o Romina Power alla conduzione del Grande Fratello Vip? : Chi sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? Si parla di Simona Ventura e Romina Power Continuano a trapelare indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’addio di Ilary Blasi, che ha deciso di percorrere nuove strade lavorative, Mediaset sta scegliendo la giusta conduttrice. E secondo una soffiata riportata da Tv Blog […] L'articolo Simona Ventura o Romina Power alla conduzione del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 2019 : Simona Ventura e Romina Power in lizza : Simona Ventura nuova conduttrice del GF Vip? La clamorosa indiscrezione Simona Ventura, dopo il grandissimo successo ottenuto alla conduzione di Temptation Island Vip, è tornata in Rai per condurre la nuovissima edizione di The Voice of Italy. E proprio su quest’ultima sono circolati in questi minuti sul web dei rumor che se confermati avrebbero davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal popolare ...

Pitti - Simona Ventura con Mahmood e tanti vip al party Mulish : Un pezzo di savana a pochi metri dall'Arno, così Daniele Gervasio ha presentato la nuova collezione ai suoi ospiti

Simona Ventura dopo The Voice : “L’Isola dei Famosi? Non la rifarò” : The Voice of Italy, Simona Ventura fa il bilancio: “Rivincita? No, non ne avevo bisogno” Si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di NuovoTv Simona Ventura, con un’intervista nella quale ha tirato un po’ le somme della sua recente esperienza come padrona di casa di The Voice 2019, commentando anche le insistenti voci trapelate in rete negli ultimi mesi, secondo le quali potrebbe tornare, nella prossima ...

The Voice of Italy - Carlo Freccero entusiasta : "Sì al bis di Simona Ventura" : The Voice of Italy si è concluso ieri sera e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero manifesta il proprio entusiasmo per l'edizione 2019 in una intervista concessa ad Antonella Nesi per AdnKronos. "Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d'inferiorità della Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia" ha dichiarato il direttore, che evoca X ...

Ascolti tv - The Voice chiude in bellezza : la vittoria di Simona Ventura : Il prime time di martedì è di Rai 1 con la miniserie 'Volevamo andare lontano', ma il talent di Rai 2 è cresciuto rispetto...