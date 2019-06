L’Iran sfida Trump | abbandoneremo accordo Usa | arricchimento uranio è “ricatto nucleare”

ilfogliettone

(Di martedì 18 giugno 2019) Tra dieci giorni, il 27 giugno prossimo, l'Iran superera' il limite imposto dall'sul nucleare per l'dell', fissato a 300 chilogrammi. La minaccia di Teheran e' l'ennesimo segnale che l'Iran abbandonera' l'a meno che gli altri firmatari non l'aiutino a eludere le sanzioni economiche statunitensi imposte dal presidentee che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese. Il presidente americano, Donald, ha rilanciato dal suo profilo Twitter l'avvertimento iraniano. "Iran intendere i limiti sulle scorte di", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca. Il Consiglio di sicurezza nazionale americano ha definito "un ricatto nucleare" le dichiarazioni di Teheran.Media americani che citano funzionari Usa, hanno riferito che il team della Sicurezza nazionale discuterà questa settimana l'eventuale invio di forze militari americane in ...

