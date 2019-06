Libra | la nuova criptovaluta di Facebook | “Pagare sarà facile come inviare foto” Tra i

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Usa la stessa tecnologia di Bitcoin, ma i suoi partner vanno da Visa a Mastercard, da Paypal a Uber fino a Vodafone e Iliad. In tutto, a oggi, sono 30 le aziende in tutto il mondo che hanno aderito, alle quali se ne aggiungeranno altre 70. È ladicreata dall’associazione no profit, con sede a Ginevra, che debutterà nel 2020. Vuole essere il sistema di pagamenti del futuro su scala internazionale e con costi di transazione minimi. Per rendere i trasferimenti di denaro semplicil’invio di una foto. A spiegare l’intento e le ambizioni dellamoneta virtuale è lo stesso Mark Zuckerberg: con, scrive, “aspiriamo a rendereper tuttie ricevere soldi propriosi usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto”. Il “denaro mobile”, scrive ancora, aumenta la sicurezza, ...

