Groenlandia | aumento della temperatura fa sciogliere il ghiaccio La foto simbolo

(Di martedì 18 giugno 2019) Inilsi sta sciogliendo velocemente, almeno in questi giorni. Lascattata durante la missione di un team di ricerca danese lo testimonia: il 13 giugno Steffen Olsen, scienziato del Centro per l’Oceano e i ghiacci dell’Istituto meteorologico danese, ha immortalato i cani da slitta che corrono nell’acqua fino alla caviglia attraversando il fiordo parzialmente sciolto di Inglefield Bredning. Nell’immagine sembra che i cani camminino sull’acqua di un grande lago, anche se, ha spiegato Olsen, sotto ilc’è ancora una lastra di 1.2 metri di spessore che ora è completamente ricoperta dall’acqua. Il collega di Olsen, Rasmus Tonboe, che ha twittato la, ha spiegato che “lo scioglimento rapido delmarino con bassa permeabilità e le poche crepe mantengono l’acqua di fusione in superficie”. @SteffenMalskaer got the ...

