(Di lunedì 17 giugno 2019) Monta la protesta deidegli alunni delleDe Carolis e Deledda del rione Tamburi a, nei pressi delle cosiddette collinette ecologiche nell'area dell'ex Ilva. Dopo che l'Arpa ha confermato la presenza di diossina in eccesso, chiedono che si intervenga il prima possibile per far tornare i ragazzi sui banchi il prossimo settembre: "Non vogliamo spostare i nostri figli. Chiediamo per loro screening completo e una nuova struttura in un luogo sicuro".