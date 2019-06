Mia figlia veste troppo occidentale | padre cerca di darle fuoco

Alessia Marcuzzi - la vacanza con la figlia Mia è extralusso : quanto ha speso la conduttrice : Alessia Marcuzzi, la vacanza con la figlia è da sogno. La bella conduttrice Alessia Marcuzzi si è concessa una vacanza extra lusso con la figlia Mia, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti. La conduttrice dell’Isola dei famosi non ha mai nascosto la sua grande passione per i viaggi e ha deciso di passare l’estate in giro per il mondo. La sua voglia di scoprire nuovi posti è enorme e lei ce la mette tutta per girare il più possibile ...

Marco Ferradini - nuovo singolo Le parole/ Video 'duetto con Mia figlia Charlotte : Marco Ferradini torna con il nuovo singolo 'Le parole' in cui duetta con la figlia Charlotte per raccontare ciò che le parole non possono dire.

Lucia - la mamma coraggio : «Una festa per Mia figlia disabile» : Il party più riuscito inizia con un invito mancato. «Mia figlia non ha amici, e alle feste dei compagni di classe non l'hanno mai invitata», racconta Lucia Viggiano, guardando...

Scopre che un 18enne vive di nascosto in casa sua : “Ogni notte andava da Mia figlia 14enne” : Un giovane di diciotto anni è stato arrestato nel Tennessee. La polizia lo ha ammanettato dopo che una donna ha lanciato l’allarme: lo aveva trovato in casa sua dove, a quanto emerso, il ragazzo viveva da un po’ di nascosto. Aveva il divieto di avvicinarsi a una quattordicenne che, invece, ogni notte andava a trovare.

Oggi mi sento più vicino alla Mia Ylenia! Al Bano e il ricordo della figlia scomparsa : Volato a Mosca per un concerto, Al Bano ricorda la figlia Ylenia a 23 anni dalla scomparsa in un lunga intervista a cuore aperto. È un dolore che la famiglia di Al Bano Carrisi non riesce a dimenticare. La scomparsa della figlia Ylenia è un caso su cui aleggia ancora Oggi un mistero mai risolto. Eppure il celebre musicista di Cellino San Marco, non ha mai smesso di sperare. È convinto che un giorno, in un modo o nell’altro, ...

LEONARDO - BIMBO UCCISO A NOVARA/ Mamma di Gaia : 'Mia figlia? Un mostro' - Quarto Grado - : LEONARDO Russo, BIMBO di 20 mesi UCCISO a NOVARA: il caso oggi a Quarto Grado. Il padre biologico di Nicolas smentisce la madre 'è lui la vittima'.

Bianca Balti : «Io e Mia figlia - cresciute insieme» : Bianca Balti testimonial della sua linea premaman

Marco Carta - il papà dell'amica : "Mia figlia si è presa la responsabilità per salvarlo" : Dopo le confessioni di Marco Carta a 'Live Non è la D'Urso', anche il papà di Fabiana Muscas (l'infermiera di 53 anni, fermata, assieme al cantante, all'uscita della Rinascente di Milano per un presunto furto di 6 magliette dal valore di 1200 euro, ha voluto far sentire la propria voce per scagionare, senza ombra di dubbio, la figlia: Mia figlia si è presa la responsabilità per salvare lui. Gesuino Muscas, in una breve intervista all'"Unione ...

ScimMia - dovevo farti più male! Insulti e botte alla figlia autistica : Arrestati i genitori: volevano uccidere la bimba e fuggire in Egitto. La piccola aveva fratture vecchie di settimane. Avevano nutrito così profondamente il loro odio per la figlia autistica - un disturbo cognitivo che la piccola, una bambina di 3 anni, ha dalla nascita, mai diagnosticato e mai curato - al punto da trascurarla in ogni modo, picchiarla senza ritegno e addirittura progettarne di continuo la morte. Questa bimba, terza di ...

Milano - coppia di egiziani prova a uccidere la figlia disabile : "Odio quella scimMia" - botte e veleno : Una storia di puro orrore, quella che arriva da Milano. Una coppia di 29enni egiziani è stata arrestata lo scorso venerdì, poco dopo aver preso un bus dalla stazione Centrale per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, dove avrebbero preso un volo di sola andata per l'Egitto. I due, infatti, hanno malt