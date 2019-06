Festa del canto al sacro Cuore di Ragusa

Accoltellato per degli spruzzi : 25enne muore nel comasco alla Festa del paese : Claudio Carollo Un 47enne è stato arrestato in flagranza di omicidio per aver Accoltellato un ragazzo durante la festa di Veniano. La causa sarebbe stata una lite per bere a una fontanella, testimoni anche la moglie e il figlio dell'aggressore Accoltellato alla schiena alla festa del paese, a Veniano in provincia di Como, muore un 25enne dopo una lite per alcuni spruzzi d'acqua. Si chiamava Hans Junior Krupe, genitori olandesi, ma ...

Como - ragazzo ucciso con una coltellata al fianco durante la Festa del paese a Veniano : Una lite scoppiata per futili motivi, proprio durante la festa del paese, quando tutta la gente era in strada, avrebbe causato l’assurda morte di Hans Junior Krupe, 25 anni. Nella notte tra domenica e lunedì il giovane è stato aggredito a Veniano, in provincia di Como. Il ragazzo, figlio di due olandesi, era nato e cresciuto in questa località di poco più di tremila anime, a pochi chilometri da Appiano Gentile. Era con gli amici di sempre anche ...

Per festeggiare la Festa del Papà - arriva la prima foto del volto di Archie - : Roberta Damiata prima foto ufficiale in volto del piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, postata dai genitori che annunciano anche il battesimo nella stessa chiesa dove si sono sposati Harry e Meghan Markle hanno pubblicato un’adorabile foto del piccolo Archie aggrappato al dito del Papà per celebrare la prima festa del Papà del Principe. Il piccolo si viene a sapere è pronto per essere battezzato nella chiesa di St George’s a ...

Rissa alla Festa di compleanno : marito scopre il tradimento della moglie con il consuocero : festa di compleanno con (brutta) sorpresa: il festeggiato scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero e scoppia la Rissa al ristorante. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando un...

Vendôme 80 : la Festa delle turbo anni 80 : Oggi è diventato quasi sinonimo di “démodé”, ma per gli amanti dei motori gli anni 80 rappresentano gli anni d’oro della sperimentazione, che ha dato alla luce miti intramontabili. Gli anni 80 hanno portato l’esagerazione al massimo grado e le auto non hanno fatto eccezione: non è un caso che proprio a quell’epoca sia esploso […] L'articolo Vendôme 80: la festa delle turbo anni 80 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Sergio Ramos ha sposato la sua Pilar : la Festa da urlo del difensore del Real - : Marco Gentile Il matrimonio galattico di Sergio Ramos e Pilar Rubio ha coinvolto oltre 400 invitati che hanno reso meravigliosa la giornata del difensore del Real Madrid e della giornalista spagnola Nella giornata di ieri si è celebrato finalmente il matrimonio tra il difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos e la sua Pilar Rubio, giornalista e presentatrice spagnola. I due dopo sette anni di fidanzamento si sono detti sì e ...

Delirio Trapani - è in Serie B : 2-0 in finale contro il Piacenza - la Festa dopo la paura per lo scontro in campo [FOTO] : 1/9 Giovanni Pappalardo/LaPresse LaP ...