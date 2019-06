Il Fatto sbatte in prima pagina Napoli tradita da Sarri “non eri Che Guevara | eri Renzi”

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Ti credevamo Chee invece eri Renzi Ilquotidiano porta il casoin. Con un articolo di Fabrizio d’Esposito intitolato “e quel renziano di”. Titolo che prende spunto da uno tanti commenti di sfogo che da giorni si susseguono sullasilente di “smo – Gioia e Rivoluzione” che è diventata un po’ quello che fu Radio Radicale ai tempi del microfono aperto. Ilriporta il commento più tagliente e per certi versi più emblematico: “Comandante, pensavamo fossi il nuovo Chee invece eri Matteo. Geniale, lo definisce d’Esposito. Che va alle radici di quest’ennesimo tradimento che sta vivendo, visto il lento ma progressivo avvicinamento dialla panchina della Juventus. Un tradimento, precisa d’Esposito, che stavolta non è soltanto calcistico, come fu per Altafini e ...

