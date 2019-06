“Margarita” il singolo tutto da gustare di Elodie e Marracash

ilfogliettone

(Di sabato 15 giugno 2019)torna a duettare con un grande del rap, insieme aesce con "Margarita" una canzone fresca ed estiva che mette voglia di ballare e di divertisi."In questoc'è leggerezza, c'è il reggae, c'è il pop, c'è il rap, felicità, ci sono tante sfumature sia musicali che caratteriali. Racconta una storia complicata, una relazione un po' complessa, ma onesta perchè ci si dicono le cose in faccia, per me l'onestà è la cosa più importante e va sempre premiata".Unda, nel video si percepisce la grande intesa con, artista con cui collabora per la prima volta. "Sicuramente mi sono trovata molto bene, ci siamo conosciuti e ci siamo confrontati tanto, è una persona che sa collaborare, da dei consigli e dice la sua, per questo ho imparato tanto da Fabio, moltissimo".Alla presentazione delsi è messa dietro il bancone per ...

