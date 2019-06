ROCCA DI PAPA | ESPLOSIONE DISTRUGGE COMUNE Video | tre persone indagate

Esplosione a ROCCA di Papa - si indaga per disastro colposo : istituita la Zona Rossa : Interrogati i tre operai che avevano iniziato i carotaggi sulla pavimentazione di Corso Costituente. Trentasei gli sfollati...

Esplosione a ROCCA di Papa : 16 feriti - sindaco e bambina gravi. Indagini per disastro colposo : AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - In seguito all’Esplosione avvenuta a Rocca di Papa, il pm della Procura di Velletri ha aperto un fascicolo con le ipotesi di disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. L’accusa è al momento contro ignoti, ma nelle prossime ore i magistrati ascolteranno presso la caserma dei carabinieri di Frascati alcuni testimoni per ricostruire quanto accaduto. 16 in tutto i feriti.Terribile quanto ...

ROCCA di Papa.Esplosione : errore umano? : 8.38 Potrebbero finire già oggi sul registro degli indagati i tre operai che ieri mattina avevano iniziato i carotaggi sulla pavimentazione di corso Costituente a Rocca di Papa.Due persone,sentite poi dai carabinieri, li avrebbero visti bucare la conduttura del gas e scappare via.Non a caso i tre,italiani, erano irrintracciabili dopo lo scoppio. Si indaga per disastro colposo e lesioni gravi o gravissime.I feriti sono 16. I più gravi il ...

Il sindaco di ROCCA di Papa è stato l'ultimo a uscire dal palazzo. I testimoni : "Abbiamo attraversato le fiamme" : Prima l’odore del gas, poi il boato: vetri che esplodono, un muro che crolla, le fiamme. È l’inferno che si è scatenato nella sede del Comune di Rocca di Papa a causa dell’esplosione che ha investito il palazzo. “Sono viva per miracolo”, racconta una dipendente comunale che con i suoi 54 colleghi era al lavoro all’interno dell’edificio. Tutti per mettersi in salvo hanno affrontato ...

Esplosione ROCCA di Papa - il bilancio è di 16 feriti : tra le ipotesi un errore umano : Potrebbe esserci un errore umano dietro l’Esplosione che stamattina ha coinvolto la sede del comune di Rocca di Papa, vicino Roma. E’ una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. Chi indaga non esclude che durante i lavori di scavo in strada possa essere stata danneggiata una tubatura e che il gas si possa essere poi incanalato fino all’altezza dei palazzi coinvolti nell’Esplosione. Testimoni parlano di un forte odore ...

Esplosione ROCCA di Papa - 5 feriti in ospedale : il racconto di una testimone : In tutto i feriti dell’Esplosione avvenuta a Rocca di Papa, vicino Roma, sarebbero una decina ma 5 sono in ospedale. Alcuni si sono recapiti in ospedale con i mezzi propri e sono stati subito dimessi, altri sono stati medicati sul posto. Il ferito più grave è un dipendente comunale con ustioni sul 44% del corpo. Il sindaco ha ustioni sul 35% del corpo, in particolare sul volto e le mani. Entrambi si trovano al Sant’Eugenio di ...