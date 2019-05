Jonas Brothers a Milano nel 2020 | biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia

I Jonas Brothers hanno svelato la tracklist del nuovo album “Happiness Begins” : In arrivo il 7 giugno The post I Jonas Brothers hanno svelato la tracklist del nuovo album “Happiness Begins” appeared first on News Mtv Italia.

Happiness Begins è il nuovo album dei Jonas Brothers dopo la reunion atteso a giugno : Il nuovo album dei Jonas Brothers è Happiness Begins. La data di uscita è fissata nel 7 giugno e rappresenta uno dei grandi ritorni del 2019 ed esattamente a dieci anni - quindi nel 2009 - dalla loro ultima prova di studio insieme, rappresentata da Lines, Vines and Trying Time. Il ritorno in musica è stato anticipato da Sucker, singolo di lancio spedito sul mercato prima dell'album - che proprio in queste settimane ha tagliato un primo e ...

Jonas Brothers - il ritorno della band : Lo scorso 1 Marzo i Jonas Brothers si sono ufficialmente riuniti dopo sei anni dallo scioglimento del gruppo. I tre fratelli, Nick, Kevin e Joe, sono diventati famosi grazie a diversi programmi andati in onda su Disney Channel, tra cui Camp Rock e la serie tv J.O.N.A.S. Grazie alla nota emittente televisiva per ragazzi, i Jonas Brothers sono diventati gli idoli dei teenager di tutto il mondo. Il 30 ottobre 2013 arriva però per i fan una triste ...

