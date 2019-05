Serie A | lo studio di Football Finance Deloitte | ricavi in aumento | +8% in Italia ma non

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) La stagione sta per andare in archivio, adesso attesa per la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. E’ possibile però stilare un bilancio dal punto di vista economico. Idei club europei sono cresciuti dell’11% nell’ultimo anno, fino a raggiungere i 28 miliardi di Euro. InlaA, +8% ma non basta per colmare il gap con gli altri campionati. E’ loportato avanti dall’Annual Review ofpubblicata dallo Sports Business Group di. “Escludendo l’impatto ciclico delle fasi finali delle competizioni Uefa e Fifa – spiega Dan Jones, partner e responsabile dello Sports Business Group di-, abbiamo visto una crescita costante deiin tutti i 18 anni in cui abbiamo analizzato le dimensioni del mercato del calcio europeo. Con le partite di calcio in diretta che ...

