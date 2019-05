Elezioni | urne aperte dalle 7 | 51 milioni di italiani al voto per eleggere 76

Elezioni Europee 2019 - Malta - Lettonia - Slovacchia/ Risultati in diretta : urne aperte : Elezioni Europee 2019, oggi si vota a Malta, nonché in Lettonia e in Slovacchia: i Risultati in diretta. urne aperte da questa mattina

Sfiduciati alle urne. Sondaggio Swg per Huffpost sulle Elezioni Europee : Una sfiducia generale nei confronti delle istituzioni Europee e che non risparmia, paradossalmente, neanche quelle nazionali. È lo stato d’animo largamente diffuso tra gli elettori chiamati a eleggere il nuovo Parlamento Europeo, e fotografato da una indagine condotta da Swg per Huffpost e da altri cinque istituti demoscopici in sei Paesi dell’Unione: Italia, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Francia. Dal report emerge ...

Elezioni - il voto dei nuovi italiani : da Marwa a Bruno - alle urne "per unire tutte le comunità" : Tra i figli e le figlie di immigrati c'è chi ha ottenuto la cittadinanza e si recherà alle urne per la prima volta. E c'è anche chi ha deciso di candidarsi

Elezioni europee - megalotimia e isotimia nelle urne : Il terzo capitolo del nuovo libro di Francis Fukuyama (“Identità”, UTET) è dedicato alla cosiddetta “Terza parte dell’anima”. Il titolo è di per sé intrigante. Spiega il saggista americano che gli esseri umani sono “razionali massimizzatori di utilità” grazie alla fortuna di cui sono dotati cognitivamente per natura.La teoria si basa su due presupposti: 1 il vantaggio ...

Elezioni Europee 2019 - l’Olanda va alle urne con sobria indifferenza : Mentre l’Italia ha trasformato il voto di domenica in un referendum sul governo, l’Olanda si affaccia alle urne con la sobria indifferenza che caratterizza gli appuntamenti politici di questo paese. Non che gli olandesi ignorino la politica ma oltre all’endemica declinazione pratica di qualunque attività umana (serve, va fatto, facciamolo, ma le emozioni riserviamole al privato) da cui l’olandese proprio non riesce a fuggire, la ...

Elezioni Europee : 427 milioni di elettori alle urne - britannici compresi : Fra il 23 e il 26 maggio, quasi 727 milioni di cittadini dell'Ue (per la precisione 426.828.171) saranno chiamati a votare nei 28 Paesi membri per rinnovare il Parlamento europeo, eleggendo 751 eurodeputati. Si voterà il 23 maggio in Olanda e Regno Unito, il 24 maggio in Irlanda, il 24 e 25 maggio in Repubblica ceca, il 25 maggio in Lettonia, Malta e Slovacchia, e il 26 maggio in tutti gli altri Paesi, Italia compresa. Parteciperà anche il ...

Elezioni - tutto in una domenica : il 26 Maggio italiani alle urne : Elezioni Europee, Regionali Piemonte ed Elezioni Comunali: per molti italiani domenica 26 Maggio 2019 sarà un election day...

Elezioni europee 2019 : 70% dei neomaggiorenni alle urne - il sondaggio : Elezioni europee 2019: 70% dei neomaggiorenni alle urne, il sondaggio Le Elezioni europee sono dietro l’angolo e si pubblicano gli ultimi sondaggi prima del blackout. Per ora, sembra che la Lega confermerà il trend positivo dell’ultimo anno – che ha visto il carroccio assestarsi come prima forza politica in Italia – e che M5S e PD si sfidano per la seconda posizione. Skuola.net (portale molto conosciuto tra i ...

Rimpasto di governo o Elezioni? Urne a ottobre sempre più vicine : Quella politica sta nel fatto che il Capo dello Stato non si rassegnerebbe di certo facilmente a veder chiudere la XVIII legislatura dopo meno di due anni. Mattarella seguirebbe, dopo consultazioni ...

Elezioni Spagna - i socialisti vincono ma le urne non consegnano una maggioranza. Ultradestra di Vox irrompe in Parlamento : Il Partito socialista del premier uscente Pedro Sanchez è in testa, i popolari affondano, l’estrema destra di Vox entra in Parlamento per la prima volta nei 42 anni di storia della democrazia spagnola. Ma al di là di questi dati, le Elezioni politiche che hanno registrato un’affluenza boom del 73,3% (+6,9% sul 2016) non consegna alla Spagna una maggioranza chiara per formare il prossimo governo. Proprio gli indipendentisti catalani che hanno ...

Elezioni Spagna - urne in chiusura. Grande affluenza - Catalogna in massa ai seggi : Negli ultimi sondaggi diffusi prima dello stop elettorale, i Socialisti del premier uscente Pedro Sanchez staccano tutti i contendenti arrivando al 29,6% dei consensi; i conservatori del Partito popolare si fermano invece al 20 per cento; seguono i liberali conservatori di Ciudadanos con il 14,6% delle intenzioni di voto; la sinistra anticapitalista di Podemos raggiunge il 14 per cento; l'estrema destra di Vox ottiene con l'11,1%... ...

Elezioni in India - Modi contro Ghandi. Alle urne oltre 900 milioni di elettori : Sono in corso dallo scorso lunedì in India le più grandi e lunghe Elezioni al mondo: quasi sei settimane al termine delle quali il primo ministro uscente, Narendra Modi, spera di ottenere un secondo mandato con il suo Bharatiya Janata Party è l`Indian National Congress, il "partito del Congresso, presieduto da Rahul Gandhi, figlio di Sonia e di Rajiv. Le Elezioni dei 543 membri della Lok Sabham, la camera bassa del Parlamento, si svolgeranno in ...

In India sono iniziate le più grandi Elezioni al mondo : 900 milioni di persone alle urne [FOTO] : In India sono iniziate le più grandi elezioni al mondo, con gli elettori di 20 stati che esprimeranno i loro voti nella prima fase di una maratona che durerà fino a 6 settimane. La sfida nel Paese più popoloso a regime democratico (1,3 miliardi di persone) è dominata da questioni locali ma è anche vista come un referendum sul destino del Primo Ministro, Narendra Modi, un convinto nazionalista indù che ha cavalcato l’onda della popolarità 5 anni ...

Elezioni Israele - in sei milioni alle urne Sfida Netanyahu-Gantz ma all’orizzonte c’è anche la grande coalizione – Scenari : Oltre sei milioni di israeliani stanno andando alle urne per il rinnovo della Knesset. Per il premier uscente Benjamin Netanyahu – che ha voluto queste Elezioni anticipate di sei mesi – è il voto più importante della sua (lunga) vita politica – potrebbe essere l’ultima trincea. Inseguito da 3 capi d’accusa per i quali potrebbe essere giudicato dal prossimo luglio, Netanyahu ha buttato nel piatto tutto. Insieme al “suo” Likud ...