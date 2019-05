Mozione di sfiducia a Kurz subito dopo le Europee L' alleanza tra popolari e sovranisti

Puglia - assessore Pd sostiene Lega alle Europee : pronta Mozione di sfiducia di tutto il gruppo consigliare democratico : Una mozione di sfiducia contro l’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, a firma dei consiglieri del Pd e di Leu, è già pronta. La maggioranza pugliese va allo scontro contro Di Gioia, che nei giorni scorsi ha dichiarato di sostenere alle Europee del prossimo 26 maggio il candidato leghista Massimo Casanova. Una dichiarazione che nei fatti non ha sortito alcuna conseguenza: l’assessore continua indisturbato a fare campagna ...

Pd - caos Zingaretti-Calenda : ‘Mozione di sfiducia al governo’ - ‘no - solo su Siri’. Ma la legge non lo permette : Durante la presentazione dei candidati della lista Pd-Siamo europei, a Roma, emergono differenze di vedute tra Nicola Zingaretti e Carlo Calenda sul modo di opporsi al governo gialloverde. Per il segretario del Pd la strada giusta è “la mozione di sfiducia al governo per far venire fuori i finti litigi” tra Di Maio e Salvini. Per Calenda, invece, la mozione deve essere su Siri. Peccato, però, che la legge non preveda la mozione di ...

Polonia : commissione Istruzione del Sejm discute domani Mozione sfiducia ministra Zalewska : Varsavia, 24 apr 12:55 -, Agenzia Nova, - La commissione parlamentare per l'Istruzione, la Scienza e la Gioventù discuterà domani la mozione di sfiducia sollevata dal gruppo parlamentare..., Vap,

Siri - la Mozione di sfiducia del PD : "Governo sia libero dal sospetto dell'asservimento a interessi criminali" : Come annunciato dal senatore renziano Andrea Marcucci il Partito Democratico ha presentato oggi la mozione di sfiducia contro l’intero governo Conte sul caso di Armando Siri, il sottosegretario leghista ai Trasporti senza più le deleghe che il ministro Danilo Toninelli gli ha tolto da quando è indagato per corruzione. Di Maio: 'Su Siri indagine grave in cui c'entra la mafia' "C'è un'indagine ...

La Mozione di sfiducia del PD : "Governo sia libero dal sospetto dell'asservimento a interessi criminali" : Come annunciato dal senatore renziano Andrea Marcucci il Partito Democratico ha presentato oggi la mozione di sfiducia contro l’intero governo Conte sul caso di Armando Siri, il sottosegretario leghista senza più le deleghe che il ministro Danilo Toninelli gli ha tolto da quando è indagato per corruzione. Di Maio: 'Su Siri indagine grave in cui c'entra la mafia' "C'è un'indagine per ...

Governo : Mozione sfiducia Pd - 'Paese in declino - istituzioni paralizzate da liti continue' : Ed invece, sottolineano i dem, "il 'Governo del cambiamento' ha prodotto fino ad oggi un unico e accertato cambiamento: da quando si è insediato, gli italiani sono più indebitati e isolati nel mondo, ...

Pd deposita Mozione di sfiducia contro il Governo : E' stata depositata al Senato, a prima firma del capogruppo Andrea Marcucci, la mozione Pd di sfiducia al Governo preannunciata nei giorni.

Il Pd presenta la Mozione di sfiducia : "Sul Governo grava il sospetto di asservimento a interessi criminali" : "La delicata situazione internazionale, la persistenza della crisi economica e finanziaria che ancora investe l'Europa e - soprattutto - lo stato di sfiducia delle imprese e il crescente malessere sociale che colpisce ampie fasce della popolazione italiana richiederebbero un Governo solido e sicuro, politicamente coeso, libero da condizionamenti privati e immune anche solo dal sospetto dell'asservimento a interessi criminali; un Governo capace ...

Governo Conte asservito al crimine - Italia sempre più isolata! Mozione di sfiducia del Pd : La Mozione di sfiducia del Pd al Governo Conte, per il caso di Armando Siri, è stata depositata oggi a Palazzo Madama. I Dem denunciano che gli "Italiani sono più indebitati e isolati nel mondo", e chiedono al premier Conte di riferire in Aula sulla vicenda giudiziaria dell'esponente del Carroccio. "La delicata situazione internazionale, la persistenza della crisi economica e finanziaria e lo stato di sfiducia delle imprese e il crescente ...

Sfiducia a Siri - maggioranza studia numeri Senato in vista Mozione Pd : Dopo il 'caso' Toninelli, con la maggioranza che e' uscita ridimensionata dal doppio voto di Sfiducia al ministro delle Infrastrutture, ci si interroga sulla capacita' della coalizione di governo di reggere all'impatto della mozione di Sfiducia presentata dal Partito democratico dopo l'inchiesta riguardante il sottosegretario leghista ai Trasporti, Armando Sirti. A Palazzo Madama, infatti, i numeri dei giallo-verdi si sono attestati un mese fa ...

Zingaretti : "Bene la Mozione di sfiducia contro il governo" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti commenta via Facebook la mozione di sfiducia annunciata dal senatore dem e renziano di ferro Andrea Marcucci contro il governo Conte: "Bene l'annuncio di Marcucci sulla mozione di sfiducia. L'Italia è paralizzata dai litigi di due alleati complici dello sfascio, uniti dalle poltrone che occupano, senza alcuna idea sul futuro del Paese". Ma la mozione di sfiducia non ...

Caso Siri - PD presenta una Mozione di sfiducia contro il governo Conte : Andrea Marcucci e le mozioni di sfiducia. Il senatore del Partito Democratico ci aveva già provato il mese scorso, senza successo, col Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e oggi, dopo il Caso Siri e Arata, è tornato alla carica presentando al Senato una mozione di sfiducia contro il governo gialloverde.Stavolta nel mirino del senatore PD è finito l'intero esecutivo di Giuseppe Conte dopo il mancato intervento nei confronti del ...

M5S sfida la Lega sul conflitto di interessi. Pd presenta Mozione di sfiducia al governo : Il rapporto tra vicende giudiziarie e politica torna dunque al centro del dibattito, come ai tempi citati da Berlusconi. In questo contesto il Movimento 5 Stelle lancia una nuova sfida all'alleato ...

Caso Siri - Pd presenta Mozione di sfiducia al governo Conte. Berlusconi : “Errore della sinistra” : Il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci ha annunciato una mozione di sfiducia al governo Conte. Ma per Silvio Berlusconi si tratta di una mossa sbagliata: "Il Pd ha depositato una mozione di sfiducia nei confronti del governo sulla base di un sospetto, prima ancora che cominci un processo? E' il solito drammatico errore della sinistra".Continua a leggere