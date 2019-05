Honor 20 | lo smartphone ' ' di vetro' ' con 4 fotocamere

Honor 20 : tre nuovi smartphone con design ipnotico e ottime prestazioni : Alzare l’asticella della qualità senza alzare troppo il prezzo. L’operazione fatta da Honor con la nuova Serie 20 annunciata a Londra segue questa filosofia, ma rispetto agli anni passati il loro smartphone di fascia media oggi costa 100 euro in più (anche se la qualità non si discute). Non è un caso che rispetto a quanto successo finora Honor abbia deciso questa volta di calare 3 assi invece di puntare su un solo dispositivo. L’e-brand cinese ...

Honor 20 e 20 Pro - ecco i nuovi smartphone che costano 499 e 599 euro : Oggi a Londra si è tenuta la conferenza europea di presentazione dei nuovi smartphone Honor 20 e Honor 20 Pro, modelli al top di gamma che hanno diversi punti in comune con i top di gamma Huawei P30 e P30 Pro, abbinate a cifre più contenute (rispettivamente 499 e 599 euro per Honor 20 e Honor 20 Pro). Diamo un’occhiata nel dettaglio ai nuovi prodotti. Honor 20 Pro La variante Pro del nuovo Honor 20 costa 599 euro ed è caratterizzata da uno ...

Vera catastrofe per smartphone Huawei e Honor senza più aggiornamenti e Play Store - come diventeranno i dispositivi : Non è una bufala ma una Vera e propria "disgrazia" che si abbatte su smartphone Huawei e Honor. Questo ultimi non beneficeranno più degli aggiornamenti di sistema maggiori ma neanche di quelli mensili di sicurezza e addirittura neanche accederanno al Play Store Google e a tanti altri servizi Android nel futuro: uno stravolgimento in negativo senz'altro per l'azienda ma anche per tutti coloro che posseggono un dispositivo del produttore. Tutta ...

I primi (e soli?) 8 smartphone Huawei e Honor con Android Q : lista e possibili tempi per l’aggiornamento : Da ieri non si parla che di Android Q e i possessori di smartphone Huawei e Honor non possono non essere curiosi di sapere se il loro smartphone supporterà l'ulteriore aggiornamento del sistema operativo. Nelle scorse ore abbiamo approfondito il discorso relativo a Huawei Mate 20 Pro e alla disponibilità attuale già della terza beta del prezioso firmware. In queste ore, al contrario, la divisione di casa Huawei Cina ha condiviso una prima lista ...

Huawei e Honor annunciano i primi smartphone che riceveranno Android Q : Ecco i primi smartphone di Huawei e HONOR che saranno aggiornati ad Android 10 Q. Ecco la lista con tutti e 8 i dispositivi!

Honor 20 Lite - lo smartphone di fascia media maneggevole e veloce - dal design un po’ anonimo : Honor 20 Lite è uno smartphone di fascia media che punta tutto su display, autonomia e prestazioni per far fronte alla concorrenza. Offre una buona esperienza utente a un prezzo competitivo, ma il design è poco originale e un’attenzione maggiore alle performance fotografiche (soprattutto in notturna) avrebbe dato un valore aggiunto al prodotto. In linea generale si tratta di un dispositivo Android che va ad aggiungersi ai tanti già presenti sul ...

Honor 20 Lite : un nuovo smartphone con tripla fotocamera posteriore a 299 euro : Arriverà in Italia a partire dal 7 maggio il nuovo cellulare Honor con notch a goccia e display da 6,21 pollici

Attuale lista smartphone Huawei e Honor con aggiornamenti mensili o trimestrali (maggio 2019) : i più supportati : Quali smartphone Huawei e Honor, a partire da adesso, riceveranno aggiornamenti di sicurezza mensili e quali invece solo trimestrali? Appare alquanto evidente come i device più recenti e anche più costosi godranno per molto tempo di un supporto software costante mentre i dispositivi più datati e pure meno blasonati dovranno inesorabilmente passare in secondo pianto. Proprio in merito alla questione, oggi 1 maggio, abbiamo a disposizione un ...

Sarà Honor V20 il primo smartphone a utilizzare il nuovo Ark Compiler : Zhao Ming, presidente di HONOR, ha annunciato che Sarà HONOR V20 il primo smartphone a utilizzare Ark Compiler, che promette di velocizzare il sistema. L'articolo Sarà HONOR V20 il primo smartphone a utilizzare il nuovo Ark Compiler proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9.1 è in rollout per 11 smartphone di Huawei e Honor : ecco la lista completa : È iniziato, in Cina, il rollout della versione beta di EMUI 9.1 per numerosi smartphone HONOR e Huawei, tra cui HONOR View20 e Huawei Mate 20 Lite.

