Nuova fuga di dati da Instagram | esposti i dati di milioni di influencer

Formula 1 – Mercedes sempre più in fuga - Ferrari lontanissima : la Nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Baku : Mercedes senza rivali nella classifica Costruttori dopo il quarto appuntamento del Mondiale, Ferrari e Red Bull lontanissime Week-end perfetto per Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes si impone nel Gp di Baku in Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale. E’ la quarta doppietta consecutiva per le Mercedes, che allunga ulteriormente sulla Ferrari nella classifica Costruttori portando il proprio gap a 75 punti. Terzo posto per la ...