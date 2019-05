Falce e martello fanno ancora tremare i poteri forti Marco Rizzo | ecco

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019)l’ultimo comunista,. Testardamente, a ogni elezione ci riprova, stavolta da capolista in tutte le circoscrizioni,nel simbolo. Vent’anni in Parlamento, a cavallo tra i Novanta e il Duemila, all’opposizione di tutti, pure di Bertinotti, adesso è segretario di un partito che si chiama “Partito Comunista”. Fede o tigna?Preferisco convinzione, ma se vuole vanno bene entrambe. Siamo nel 2019, dica qualcosa di comunista. Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, salario minimo, rottura con l’Unione Europea. Salario minimo lo dice anche Di Maio, rottura con l’Ue anche Salvini. Non è populismo?Neanche per idea. Il salario minimo è da sempre una nostra battaglia. Sull’Unione Europea le ricordo che nel 1957 il Pci fu l’unico partito a votare contro la ...

