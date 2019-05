Gabriele Sabani | Tutti mi dicono che somiglio tanto a papà

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Roberta Damiata Compleanno a sorpresa a "Domenica in" per il piccoloinvitato da Mara Venier a ricordare ilGigi, scomparso prima che lui nascesse Momento di grande commozione a Domenica in, quando per ricordare la straordinaria figura di Gigi, arrivano in studio il figlioe la compagna di Gigi, Raffaella Ponzo. Raffaella, giornalista e attrice, scoprì solo una settimana dopo la morte di, di aspettare un figlio da lui. “Un figlio che volevamo entrambi - racconta - anche se io mi sentivo già che lo aspettavo". Arriva cosìche nonostante non abbia mai conosciuto il, è emozionantissimo mentre la Venier gli mostra molti filmati di. “Sin da piccolo gli ho fatto vedere i video e i filmati del, glielo ho fatto conoscere con il sorriso e voglio che lui delabbia questa immagine” racconta Raffaella alla ...

