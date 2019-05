UNA VITA | anticipazioni puntata di domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019

tvsoap

(Di sabato 18 maggio 2019)721 di Unadi19 e20: La situazione per le strade appare problematica e sempre più lavoratori marciano verso la città per unirsi alla protesta. Ramon intanto avvisa Ribau: se costretto, rivelerà il vero responsabile della morte del minatore nel giacimento. Silvia e Zavala si sposano e, durante il suo discorso al ricevimento, Arturo fa trasparire un forte trasporto verso la sposa. Tale atteggiamento non passa inosservato al generale, che si ingelosisce, ma Silvia riesce a tranquillizzarlo (tanto che, quando Tamayo cerca di nuovo di metterlo in guardia dall’eccessiva invadenza della donna, lui gli ribadisce di nutrire la più completa fiducia verso la moglie). Blanca cerca di ere Samuel, ma per via di Ursula finisce per ritrovarsi in casa da sola con lui. L’uomo appare deciso a prenderla con la forza. In seguito Samuel ...

