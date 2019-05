SPREAD SOPRA 280 Tria stoppa Salvini | ' Pure lui ha approvato il Def'

SPREAD SOPRA quota 280/ Spaventa l'effetto Salvini : Boccia "rischio imprese Italia" : Spread sopra quota 280 dopo Borse in calo: Spaventa l'effetto Salvini, Boccia 'rischio imprese Italia'. Tria 'oscillazioni legate alle elezioni europee'

Mercati tesi per dazi e SPREAD : il manuale di sopravvivenza del risparmiatore : Un intensificarsi della guerra commerciale avrebbe conseguenze negative sull'economia mondiale proprio in un momento delicato della fase di ripresa. Secondo Lazard AM 'la crescita globale tornerà ...

Borsa Italiana oggi - Milano ancora in rosso. SPREAD SOPRA i 270 punti : Seduta nervosa per Borsa Italiana . Milano resta ancora oggi in rosso, all'indomani del nuovo taglio delle stime di crescita dell'Italia da parte della Commissione europea: l'indice Ftse Mib di Piazza ...

Borsa Italiana oggi - Milano vira in rosso. SPREAD SOPRA i 270 punti : Seduta nervosa per Borsa Italiana . All'indomani del nuovo taglio delle stime di crescita dell'Italia da parte della Commissione europea, Milano , dopo un tentativo di recupero a metà mattina, torna ...

A Piazza Affari stacco cedole per 7 titoli. SPREAD in tensione sopra 260 : Sette società del Ftse Mib pagano la cedola, tra le quali Fca, Ferrari e Unicredit. Corrono le azioni del petrolio, spinte dal prezzo del greggio ai massimi da sei mesi, dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato di imporre a tutti i Paesi, senza eccezioni, le sanzioni sul petrolio iraniano dal prossimo maggio...

A Piazza Affari stacco cedole per 7 titoli. Lo SPREAD risale sopra 260 : Sette società del Ftse Mib pagano la cedola, tra le quali Fca, Ferrari e Unicredit. Corrono le azioni del petrolio, spinte dal prezzo del greggio ai massimi da sei mesi, dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato di imporre a tutti i Paesi, senza eccezioni, le sanzioni sul petrolio iraniano dal prossimo maggio...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude in calo. SPREAD SOPRA i 250 punti : BORSE ASIATICHE - Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la contrazione del mercato azionario Usa e con i timori degli investitori per un rallentamento dell'economia. In netto ribasso Tokyo ,...

Borsa Italiana oggi - Milano sulla parità. SPREAD SOPRA i 250 punti : Avvio debole per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, +0,21% a 21.105 punti,, ma dopo poco l'indice Ftse Mib di Piazza Affari rallenta, portandosi sulla parità a -0,1% a quota 21.026 punti. In ...

SPREAD Btp apre stabile sopra 250 punti : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 251,8 punti con un rendimento al 2,49%. 26 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook