Giro d’Italia – Frapporti furioso | l’accusa del ciclista dell’Androni | “un’auto ha

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019) Tutta la rabbia didopo la rivelazione dei compagni di squadra: l’accusa deldell’Androni Sidermec in gara ald’Italia E’ attualmente in corso la sesta tappa deld’Italia: i corridori stanno percorrendo un nuovo tragitto che li porterà sul traguardo di San Giovanni Rotondo, ma in attesa di scoprire chi alzerà le braccia al cielo per questa nuova vittoria di tappa, a far discutere oggi sono le dichiarazioni rilasciate daal Giornale di Brescia. Ildell’Androni Sidermec ha accusato moto e auto delle tv di aver aiutato il gruppo ad accorciare le distanze dalla sua fuga nella tappa di martedì: “non è possibile continuare così, il gruppo è ritornato sotto grazie agli aiuti . Ad un certo punto della fuga avevamo un vantaggio consistente, fino a 12 minuti. A quel punto non solo ero maglia rosa ...

giroditalia : .@tom_dumoulin abandons the #Giro d'Italia during the transfer to Km 0 | @tom_dumoulin abbandona il #Giro durante il trasferimento al Km 0 - giroditalia : Giro d'Italia 2019 - Stage 5 | Tappa 5 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @rogla Maglia Ciclamino @segafredoitalia:… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT, ha dato il via alla partenza della quinta tappa del Giro d'Italia Frascati-Terracin… -