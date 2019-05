La figlia di Maria Monsè debutta come stilista | polemica a Pomeriggio 5 | ' Perla Maria sei

Madonna : "Mia figlia Lourdes Maria non ha ambizione" : Recentemente Madonna ha rilasciato un'intervista a Vogue UK nella quale parla del rapporto con i suoi figli biologici, Lourdes Maria e Rocco. La prima è nata 22 anni fa dalla relazione con il personal trainer cubano Carlos Leon, il secondo dal matrimonio con il regista Guy Ritchie, finito nel 2008.Se Rocco vive stabilmente ormai con quest'ultimo dopo un periodo di affido alla celeberrima madre, è per Lourdes Maria che la regina del pop ha ...

Barbara d'Urso allontana dallo studio Perla Maria - figlia della Monsè : Ieri a Pomeriggio 5 si parlava di genitori che portano i figli ai concorsi di bellezza e tra gli ospiti di Barbara d'Urso c'erano anche Maria Monsè e sua figlia Perla Maria . Nel parterre di ...

Pomeriggio 5 - la D'Urso fa uscire dallo studio la figlia di Maria Monsé : 'Non voglio che ascolti certe cose' : È dovuta intervenire Barbara D'Urso in diretta a Pomeriggio 5 per salvare la piccola Perla Maria, figlia dell'ex inquilina del Grande Fratello Maria Monsé. In studio si discute di baby star, un tema ...

Congresso famiglie Verona - la figlia del leader del Family day Maria Gandolfini a Tpi : “Evento retrogrado e maschilista” : “Il Congresso delle famiglie? Un evento da Medioevo, maschilista e retrogrado”. Maria Gandolfini, figlia 36enne del leader del Family Day Massimo Gandolfini, è tornata sul Congresso di Verona in un’intervista video a TpiNews (qui la versione integrale). “Mio padre vuole che io bruci all’inferno perché sono separata. Mi considera un mostro. Lui ritiene che la mia famiglia sia da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Da lui ...

Maria Teresa Ruta in lacrime : “Un angelo ha salvato la vita a mia figlia” : Maria Teresa intervistata da Francesca Fialdini si commuove a La vita in Diretta Maria Teresa Ruta si è raccontata a cuore aperto a Francesca Fialdini durante la puntata odierna de La vita in Diretta. Presentata dalla conduttrice come “La ragazza dal sorriso che non ha confini”, la trionfatrice (insieme a Patrizia Rossetti) dell’ultima edizione di […] L'articolo Maria Teresa Ruta in lacrime: “Un angelo ha salvato la ...