Lo scandalo ammissioni al college che ha coinvolto anche Felicity Huffman diventa una

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Lodella corruzione per aiutare l'ammissione aldei figli di ricchi benestanti americani ha sconvolto il mondo dell'istruzione e dello spettacolo visto il coinvolgimento diretto di due attrici comee Lori Loughlin. E una vicenda del genere non poteva non avere una trasposizione cinematografica o televisiva.Annapurna Television ha così colto la palla al balzo prendendo i diritti del libro di prossima uscita Accepted scritto da Melissa Korn e Jennifer Levitz che racconterà nel dettaglio la rete di corruzione, scambi di denaro scoperta dall'FBI. Loè emerso lo scorso marzo quando con l'arresto diè stata portata alla luce una rete di mazzette tesa a migliorare i test d'ammissione, creare finti curricula sportivi per agevolare l'ammissione ine università come Yale e Stanford tra le più importanti del paese.prosegui ...

