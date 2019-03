Lando Buzzanca a Libero | orgoglio ultra-sovranista | I migranti? Stanno mangiando

Lando Buzzanca - pianto straziante : "Sono un uomo di mer***a". Cosa ha fatto a sua moglie : Negli anni Sessanta e Settanta era il prototipo del maschio italiano, focoso e amante delle belle donne, in commedie come Il merlo maschio e Homo Eroticus. Poi, con il nuovo millennio, Lando Buzzanca ha conquistato la critica - e il pubblico - con ruoli impegnati in film per il cinema e fiction come

Lando Buzzanca : "Sono stato un uomo di m...a. Ho tradito mia moglie - ma quando è morta ho provato a suicidarmi" : "Ormai pagano molto meno di quanto dovrebbe prendere un attore". Lando Buzzanca spiega così la sua assenza dalle scene. L'attore siciliano, che compirà ad agosto 84 anni, si racconta in un'intervista a Libero senza risparmiare le critiche all'industria cinematografica contemporanea:"Ho appena rifiutato quattro film: tre perché pagavano poco e il terzo perché non mi piace il personaggio che mi avevano offerto. Oggi ...

Lando Buzzanca - a 83 anni - si sposa con Francesca di 40 anni più giovane : “Ancora però non dormiamo insieme” : “Ancora non abbiamo deciso la data ma ci sposeremo in primavera“. Ad annunciarlo è Lando Buzzanca, il celebre attore simbolo della commedia all’italiana, che convolerà a nozze con l’attrice e giornalista Francesca Della Valle. 83 anni lui, 43 lei, la differenza d’età non li preoccupa: “Non li sentiamo – ha spiegato la Della Valle al settimanale Diva e Donna – siamo due bambini, c’è una grande ...

Lando Buzzanca in primavera sposerò Francesca Della Valle : L’attore Lando Buzzanca in primavera sposerà la fidanzata, l’attrice e giornalista Francesca Della Valle: “Non abbiamo ancora deciso la data ma di sicurò sarà fra Roma e Puglia”. “In primavera ci sposeremo. Ancora non abbiamo deciso la data”.Tra i due corrono 40 anni di differenza, dati gli 83 anni di Lando e i 43 di Francesca: “Ma non li sentiamo – ha spiegato la Della Valle a “Diva e donna” – siamo due bambini, c’è una grande complicità ...

