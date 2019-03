Uomini e Donne | Trono Over | Gian Battista allontanato dallo studio da Maria De Filippi

News Uomini e Donne - Ginevra e Claudio : il gesto di lei spiazza : Ginevra Pisani di Uomini e Donne torna da Claudio D’Angelo: il suo clamoroso annuncio Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, alcuni mesi fa, hanno annunciato clamorosamente la fine della loro storia d’amore. Difatti i due, dopo quasi due anni di relazione, hanno deciso di dirsi addio per incompatibilità caratteriali. Tuttavia Ginevra Pisani, in queste ultime ore, ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato un po’ tutti. Cosa ...

Uomini e Donne news - Ginevra torna a Riccione da Claudio : fan spiazzati - il motivo : Uomini e Donne, Ginevra Pisani spiazza i fan: l’annuncio del ritorno a Riccione Poco fa Ginevra Pisani ha fatto sapere che sta tornando a Riccione. Non sta tornando da Claudio D’Angelo, è bene specificarlo subito. Questa news su Uomini e Donne comunque è un po’ inaspettata, perché sono passate ormai diverse settimane da quando Claudio […] L'articolo Uomini e Donne news, Ginevra torna a Riccione da Claudio: fan spiazzati, ...

Uomini e Donne - Giorgia Lucini racconta il parto e non esclude le nozze : trascorsa appena una settimana da quando Giorgia Lucini ha dato alla luce il suo primogenito Riccardo, nato dal grande amore con il cestista Federico Loschi . È stata una grande emozione che ha ...

Gossip Uomini e Donne - Giorgia Lucini : le prime parole dopo il parto : Giorgia Lucini di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo il parto La ex tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini, circa una settimana fa, ha dato alla luce il suo primo bambino. Una notizia che ha reso molto felici i numerosissimi fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, i quali hanno sommerso le pagine social della ragazza per farle le più sincere congratulazioni. Ma non è finita qua perchè Giorgia Lucini, dopo il ...

Le storie di 22 donne e Uomini illustri di Torre Annunziata : la mostra documentaria : Ventidue Torresi che hanno fatto conoscere Torre Annunziata in Italia e nel mondo. La loro vita, le loro opere, le loro azioni. Straordinario ritratto documentale di 'figlie' e 'figli' illustri della città oplontina che caratterizzerà la mostra organizzata dal Centro Studi ...

Anticipazioni Uomini e Donne - David : “Ho chiuso con Cristina” : Uomini e Donne Anticipazioni: è finita tra David Scarantino e Cristina Incorvaia Che il Trono Over, da molto tempo a questa parte, sia più interessante della sua controparte classica è un dato di fatto: complici gli amori sfortunati della dama torinese Gemma Galgani e gli scontri con Tina Cipollari; senza dimenticare la storia complessa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E che dire della storia tra David e Cristina? Nelle ultime puntate del ...

Andrea di Uomini e Donne elimina Federica Francia : lo sfogo di lei : Federica dopo Uomini e Donne: le sue parole dopo essere stata eliminata da Andrea Zelletta Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata pregna di colpi di scena e tantissime polemiche come di consuetudine. E stavolta ad aver fatto molto discutere è stato Andrea Zelletta, il quale ha deciso clamorosamente di eliminare Federica Francia. Un’eliminazione clamorosa visto che un ...

Uomini e Donne anticipazioni : Klaudia torna da Andrea Zelletta : anticipazioni Uomini e Donne, Klaudia: “Mi aspetto un chiarimento tra me e Andrea” Non è facile riconquistare la fiducia perduta di una corteggiatrice, ma ormai i tronisti sono avvezzi a sfuriate e uscite plateali e, come insegna il buon Lorenzo Riccardi, puoi anche organizzare una finta scelta e passarla comunque liscia. Andrea Zelletta ieri ha baciato tutte le sue corteggiatrici (senza contare Federica che ha abbandonato subito ...

Uomini e Donne oggi - Andrea : Klaudia e Muriel due furie contro Natalia : oggi Uomini e Donne, Andrea Zelletta: le corteggiatrici Klaudia e Muriel contro Natalia Sia Klaudia che Muriel sono state intervistate da Uomini e Donne magazine. Le due giovanissime e bellissime corteggiatrici di Andrea Zelletta hanno chiarito la loro posizione nei confronti del tronista. Ricordiamo che nell’ultima puntata andata in onda del Trono Classico, le ragazze […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Andrea: Klaudia e Muriel due ...

Uomini e donne - Gian Battista mette le mani addosso a una ragazza : fuori controllo - la De Filippi lo caccia : A Uomini e donne di Maria De Filippi la situazione è degenerata. Il Cavaliere Gian Battista, secondo l'anteprima del blog specializzato Il Vicolo delle news dalle registrazioni delle nuove puntate del Trono Over, avrebbe dato in escandescenze mettendo le mani addosso a una collaboratrice della De Fi

Uomini e Donne - Irene e il messaggio per Luigi e spegne tutte le critiche : La giovane coppia del dating show "Uomini e Donne" composta da Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono una delle tante coppie degli ultimi troni classici, e che si sono scelti nel corso dell"ultimo speciale serale "Uomini e Donne la Scelta".La scelta di Luigi e Irene a differenza delle altre coppie, ha sollevato alcune polemiche, infatti, nel corso della consueta puntata pomeridiana di 'Uomini e Donne' andata in onda ieri, i due si sono messi in ...

Uomini e Donne - Andrea Damante novità estate : “Non è stato facile” : Andrea Damante, annuncio importante dell’ex tronista di Uomini e Donne Un’estate ricca di sorprese per Andrea Damante. In questo 2019 uscirà il suo nuovo singolo e ha voluto fare l’annuncio direttamente su Instagram, facendo chiaro riferimento a una cantante che è riuscita a impreziosire il suo ultimo disco. Queste sono state le sue parole: “Notizia della […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Damante novità estate: ...

Anticipazioni Uomini e donne : l'assenza di Ida e gli indizi di riavvicinamento a Riccardo : I progressi di alcune coppie nate all'interno del Trono Over continuano ad incuriosire i telespettatori di Uomini e donne. Alcune di loro sono portatrici di ottime notizie, come nel caso di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, di recente, hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Altre, invece, sembrano destinate ad una rottura definitiva. Potrebbe essere questo il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che negli ultimi mesi sono ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : cacciato Gianbattista - il pubblico e Gianni applaudono : Mercoledì 21 marzo si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne durante la quale sono accaduti numerosi fatti degni di nota. Oltre allo spazio dedicato a Gemma Galgani e alla frequentazione con un nuovo cavaliere, l'attenzione si è concentrata sulla visita di Ursula Bennardo e Sossio Aruta che hanno annunciato di essere in attesa di un bambino. Ma come segnalato da Il Vicolo delle News, l'appuntamento in studio va ...